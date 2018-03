 Verhaltenskodex: Neue Offenheit bei Private Equity

Die britische Private-Equity-Branche wird in Zukunft deutlich weniger privat sein. Gestern stellte die Arbeitsgruppe, die der britische Verband der Beteiligungsgesellschaften unter Führung des früheren Morgan-Stanley-Bankers David Walker eingerichtet hat, den ersten Verhaltenskodex für die Branche vor. Der Kodex sieht ab einer bestimmten Größenordnung umfangreiche Berichtspflichten für die bislang notorisch diskreten Private-Equity-Firmem vor.

LONDON. Mit dem Kodex will sich die Branche gegen Vorwürfe wehren, sie kümmere sich nicht um die Interessen der Öffentlichkeit und der Beschäftigten in den Unternehmen, an denen sie beteiligt sei. Entsprechende Vorwürfe mussten sich die Chefs einiger Private-Equity-Gesellschaften, wie etwa Damon Buffini von Permira, vor wenigen Wochen bei einer Untersuchung vor dem britischen Parlament anhören. Mit den neuen freiwilligen Verhaltensregeln will die Branche auch einer möglichen schärferen Regulierung durch die Politik zuvorkommen.

Der sogenannte „Walker-Bericht“ sieht vor, dass Unternehmen, die von Private-Equity-Firmen übernommen wurden, sechs Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres ihre Bilanz veröffentlichen. Außerdem sollen sie einen kurzen Zwischenbericht vorlegen. Darüber hinaus sollen die Firmen Angaben über die Zusammensetzung des Managements, den Umgang mit den Beschäftigten und die Art der Geldgeber für die Fonds machen. Diese Regeln gelten für Unternehmen mit mindestens 1 000 Mitarbeitern, deren Kaufpreis bei mindesten 300 Mill. Pfund lag. Bei Firmen, die vor der Übernahme nicht an der Börse gelistet waren, liegt die Schwelle bei 500 Mill. Pfund.

Einige der ursprünglich im Kodex vorgelegten Regeln wurden allerdings in letzter Sekunde aufgeweicht. Ursprünglich sollten die Private-Equity-Gesellschaften detailliert aufschlüsseln, wie sich ihre Renditen zusammensetzen. Diese Informationen sollen jetzt nur noch für die gesamte Branche verfügbar sein. Trotz dieser Einschränkung begrüßten die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young den Kodex als großen Schritt nach vorn, der für deutlich mehr Transparenz in der Branche sorgen werde.