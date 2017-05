Allianz-Chef Oliver Bäte Trotz des Niedrigzinsumfelds ist der Münchener Versicherer mit einem überraschenden Gewinnplus ins laufende Jahr gestartet. (Foto: Reuters)

MünchenAllianz-Chef Oliver Bäte hat ein klares Ziel: Er will Europas größten Versicherer in den kommenden Jahren auf mehr Gewinn trimmen. Im ersten Quartal dieses Jahres hat der Münchener Dax-Konzern, der sich bis 2018 eine jährliche Ergebnissteigerung um fünf Prozent auf die Fahnen geschrieben hat, auf diesem Weg weiter an Fahrt gewonnen. Trotz Niedrigzinsumfeld ist der Konzern mit einem überraschenden Gewinnplus ins laufende Jahr gestartet, wie das Unternehmen unmittelbar vor Beginn der Hauptversammlung am Mittwoch in München mitteilte. Analysten hatten mehrheitlich mit einem leichten Rückgang des Ergebnisses gerechnet.

Operativ hält der blaue Riese damit weiter Kurs. Im ersten Quartal legte der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich stand dagegen allerdings ein gesunkener Überschuss von 1,8 Milliarden Euro – ein Minus von 15,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Rückgang sei hauptsächlich auf einmalige Gewinne aus der Veräußerung von Finanzbeteiligungen vor einem Jahr zurückzuführen, betonte die Allianz. Der Umsatz legte im ersten Quartal um 2,5 Prozent auf 36,2 Milliarden Euro zu.

Vorstandschef Bäte, der am Mittwoch den Aktionären Rede und Antwort stehen wird, sieht das Unternehmen jedoch auf gutem Kurs, das selbstgesteckte Gewinnziel im laufenden Jahr zu erreichen. „Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2017, und unsere Bilanz war wieder stark“, sagte der Vorstandschef in München. „Trotz der Marktvolatilität und niedriger Zinsen bestätigen wir unseren Ausblick und erwarten weiterhin ein operatives Ergebnis für das Gesamtjahr von 10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro, vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen“, kündigte er an. Den vollständigen Quartalsbericht will die Allianz am 12. Mai veröffentlichen.

Aktionäre profitieren von steigender Dividende

Das Timing der Zahlen ist kein Zufall. An diesem Mittwoch wird der Konzernchef auf der Hauptversammlung des Versicherungskonzerns den Aktionären Rede und Antwort stehen und die Bilanz 2016 vorstellen. Die Zahlen für das abgelaufene Jahr können sich dabei durchaus sehen lassen: Unter dem Strich kletterte der Gewinn bei der Allianz 2016 trotz Niedrigzinsen um vier Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen mit einer Dividende von 7,60 Euro je Aktie, nach 7,30 Euro im Vorjahr von dem wirtschaftlichen Erfolg profitieren. Dennoch sorgt der massive Umbau, den Bäte dem Konzern verordnet hat, intern für Murren. Viele Hoffnungen ruhen deshalb auf Ex-Allianz-Chef Michael Diekmann, der neu in den Aufsichtsrat einrückt.

Nach zweijähriger vorgeschriebener Wartezeit wird der 62-jährige Vorgänger von Bäte ab dem 7. Mai den Chefsessel von Helmut Perlet im Aufsichtsrat übernehmen. Es ist eine Personalie mit Tragweite, die das Machtgefüge im Konzern neu justieren könnte. Der knorrige Westfale gilt vielen in der Allianz als Hoffnungsträger, der neue Ruhe in den Konzern bringen soll – denn intern folgt nicht jeder dem Weg seines Nachfolgers. Dass Diekmann im Kontrollgremium nicht nur eine Rolle als Beobachter spielen will, hat er diskret bereits klargemacht.

Kenner des Konzerns gehen davon aus, dass er künftig stärker als sein Vorgänger hinter den Kulissen mitregieren wird. „Ein neuer Vorstandschef wird bei der Allianz hinter den Kulissen oft eng vom Aufsichtsratschef geführt“, sagt ein Allianz-Kenner.

Doch eine Kehrtwende vom Reformkurs werde es auch mit ihm nicht geben, berichten Insider. Intern ist zu hören, dass er Bäte, den er systematisch zum Nachfolger aufgebaut hat, auf dem richtigen Weg sieht. Der neue Vorstandschef dürfte dies mit Erleichterung vernehmen: Für den Rheinländer im Chefsessel könnte der Rückhalt des Patriarchen eine wichtige Rückendeckung bedeuten.