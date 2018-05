Versicherer Allianz steckt neue Millionen in das Startup Simplesurance

Einige deutsche Insurtechs genießen derzeit einen Geldregen - andere kämpfen ums Überleben. In der jungen Branche trennt sich die Spreu vom Weizen.

Das Management des Insurtechs kann sich freuen: Es erhält weitere 24 Millionen Dollar von seinen Investoren. (Foto: Pressebild Simplesurance) Management von Simplesurance

FrankfurtNazim Cetin weiß, was er will. Der neue Chef von Allianz X, der Wagniskapitaleinheit des Münchener Dax-Konzerns, hat die Strategie seit seinem Start Ende vergangenen Jahres komplett verändert. Statt junge Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase mitaufzubauen, investiert die Einheit nur noch in Gesellschaften, die bereits ein funktionierendes Geschäftsmodell bewiesen haben.

Das Berliner Startup Simplesurance, an dem Europas größter Versicherer bereits beteiligt ist, fällt ganz offenbar in dieses Beuteschema. Wie Allianz und Simplesurance einen Tag vor der Hauptversammlung des Dax-Konzerns in München mitteilen, erhält das Startup nun weitere 24 Millionen Dollar in einer Series C-Finanzierungsrunde von seinen Investoren, zu denen neben der Allianz auch die Internet-Handelsplattform Rakuten sowie Rheingau Founders zählen.

Innerhalb weniger Tage regnet damit ein Millionensegen auf deutsche Insurtechs, wie die Startups in der Versicherungsbranche genannt werden, herab. Erst wenige Tage zuvor hatte der Versicherungsmakler Clark 29 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt – was nach Darstellung des Unternehmens einen Rekord in einer zweiten Finanzierungsphase (Series B) in Europa darstellt.

Die Finanzspritze für Simplesurance fällt nun kaum kleiner aus. Die neuen 24 Millionen Dollar stellen die bisher größte Kapitaleinnahme in der noch jungen Unternehmensgeschichte dar. Die Gelder sollen Simplesurance bei der Expansion in neue Märkte unterstützen: Der Sprung auf den japanischen Markt sei noch in diesem Jahr geplant, heißt es.

Zudem soll die neue Investition beim Launch neuer Produkte helfen. Noch im laufenden Jahr soll beispielsweise eine eigene Cyber-Versicherung der Berliner auf den Markt kommen. Wie sich die Millionen-Finanzspritze auf die Investoren verteilt, wollten die Firmen nicht sagen.

„Sechs Jahre nach der Gründung befinden wir uns auf einem stetigen Wachstumspfad“, betonte Simplesurance-Chef und -Gründer Robin von Hein nicht ohne Stolz. Das auf die Versicherungsbranche spezialisierte Start-up aus Berlin, das mittlerweile 150 Mitarbeiter beschäftigt und in 28 europäischen Ländern aktiv ist, ist erst 2012 gegründet worden.

Offensichtlich sind Allianz und Rakuten vom Potenzial des Berliner Startups überzeugt: Simplesurance verkauft mit seinem mehr als 140-köpfigen Team Versicherungen direkt übers Internet - etwa für Handys, Laptops, Fahrräder, Autoreifen oder Brillen. Geboten werden auch Garantieverlängerungen bei Kühlschränken oder Espressomaschinen und ein Fahrzeug-Rechtsschutz.