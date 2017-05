Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Auslandsgeschäft läuft besser als erwartet

Besser als erwartet läuft es für Talanx weiter im Ausland. Vor allem in Lateinamerika und Osteuropa ist der norddeutsche Versicherungskonzern tätig. So gab vor allem das Auslandsgeschäft in Osteuropa und Lateinamerika Deutschlands drittgrößtem Versicherungskonzern einen unerwarteten Gewinnschub. Das Konzernergebnis stieg anders als von Analysten erwartet im ersten Quartal um sieben Prozent auf 238 Millionen Euro.

Die Bruttoprämien kletterten um acht Prozent auf 9,8 Milliarden Euro, wie Talanx am Montag mitteilte. Allein im Auslandsgeschäft mit Privat- und Firmenkunden legten sie um 29 Prozent zu. Zugleich hielten sich die Großschäden mit 153 (123) Millionen im Rahmen, der Zyklon "Debbie" in Australien kostete Talanx 50 Millionen Euro.

Vorstandschef Herbert Haas sieht damit seine Strategie untermauert, auf Märkte außerhalb Deutschlands zu setzen. Das gilt inzwischen auch für die Industrieversicherung, wo die Einnahmen in Frankreich und den USA kräftig stiegen. Die Sparte verzeichnete auch den größten Gewinnzuwachs.

Einige Investoren glauben bereits, dass Haas mit seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr etwas tief stapelt. So rechnen die Analysten im Schnitt mit einem Ergebnis von 828 Millionen Euro. Doch die Niedersachsen geben sich weiter vorsichtig. Talanx sagt weiterhin ein Wachstum der Bruttoprämien um mindestens ein Prozent voraus. Die Rendite auf die Kapitalanlagen soll mindestens drei Prozent erreichen.

Im ersten Quartal lag sie bei 3,5 Prozent. Der 62-Jährige mit den kurzen grauen Haaren an der Spitze des Talanx-Konzerns neigt lieber zur Zurückhaltung, selbst wenn es besser läuft als gedacht. „Wir fühlen uns weiter mit der Jahresprognose wohl“, betonte Haas auf einer Telefonkonferenz, „auch wenn einige Experten bereits optimistischer geworden sind.“ Positive Überraschungen schließt das allerdings nicht aus.