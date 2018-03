 Versicherer entwickelt sich besser als der Markt: Gothaer erhöht Überschussbeteiligung

Der Kölner Versicherungskonzern Gothaer erwartet 2007 den fünften Rekordgewinn in Folge und will seine Kunden mit einer höheren Verzinsung daran beteiligen.

HB DÜSSELDORF. Die Gesamtverzinsung für Lebensversicherungen soll 2008 auf 4,5 Prozent von 4,2 Prozent steigen, wie die Gothaer am Donnerstag mitteilte. Die Gesamtverzinsung besteht aus der Überschussbeteiligung und dem gesetzlich festgelegten Garantiezins, der seit diesem Jahr nur noch 2,25 Prozent beträgt.

Deutsche Lebensversicherer, die einen Teil ihrer Gewinne am Aktienmarkt erzielen, haben in den vergangenen Jahren wegen der Börsenturbulenzen nicht mehr so viel erwirtschaftet und ihre Überschussbeteiligungen teilweise reduziert.

Der Gothaer-Vorstand kündigte an, der Konzerngewinn werde in diesem Jahr voraussichtlich um 7,5 Prozent auf 129 Mill. Euro steigen. Die gebuchten Bruttobeiträge würden um 2,5 Prozent auf 3,952 Mrd. Euro steigen. Damit liege die Gothaer weit über dem stagnierenden Markt erklärte Konzernchef Werner Görg.

In der Sparte Leben verbuchte der Konzern im Neugeschäft ein Plus von vier Prozent auf 2,8 Mrd. Euro. In der Krankenversicherung legte die Gothaer um 18 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro, im Bereich Schaden/Unfall um knapp zwei Prozent auf 177 Mill. Euro.