Keine Angst vor der Konkurrenz

Der blaue Riese aus der Königinstraße nahe des Englischen Gartens in München startet damit mit guten Zahlen ins das laufende Jahr. Unter dem Strich erzielte der Versicherer in den ersten drei Monaten zwar weniger Gewinn als Anfang 2016. Der Überschuss sackte um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ab. Die Ziffern lagen dennoch über den Erwartungen, denn im Vorjahreszeitraum hatte die Allianz von einer niedrigeren Steuerquote und Aktienverkäufen profitiert. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 2,5 Prozent auf 36,2 Milliarden Euro.

Die Münchener müssen sich damit vor dem wichtigsten Konkurrenten in Europa, der französischen Axa, nicht verstecken. Im Axa-Konzern stagnierten die Einnahmen im ersten Quartal bei 31,6 Milliarden Euro. Höhere Beiträge in der Schaden- und Unfallsparte machten dabei ein schwächeres Geschäft mit Lebensversicherungen wett.

Die Nummer drei in Europa, die italienische Generali, bekam dagegen zum Jahresstart Abschreibungen auf Investments bei der Krisen-Airline Alitalia im ersten Quartal 2017 zu spüren. Der Überschuss der größten italienischen Assekuranz ging in den ersten drei Monaten um neun Prozent auf 535 Millionen Euro zurück, wie Generali bereits am Donnerstag berichtete. Generali ist unter Druck, seitdem die führende Privatkundenbank Italiens, Intesa Sanpaolo, eine Übernahme des Versicherers geprüft hat. Damals war auch die Allianz als ein möglicher Interessant für Teile der Italiener gehandelt worden.

Bäte versprach jedoch auf der Hauptversammlung, dass der Konzern auf der Suche nach Zukäufen sparsam bleiben werde. „Wir werden weiterhin Ihr Geld sehr vorsichtig einsetzen“, sagte der Allianz-Boss in München. Die Preise seien sehr hoch, er wolle sich nicht zu überteuerten Ausgaben hinreißen lassen. „Wir sehen uns im Wesentlichen in der Sachversicherung um, in den Ländern, wo wir zu Hause sind“, kündigte der Allianz-Chef an. Die Zeit spiele der Allianz in die Hände. Übernahmen müssten sich positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken.

Seit Sonntag muss Bäte allerdings bei möglichen Zukaufs-Plänen auch die Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Diekmann einholen. Der 62-Jährige Vorgänger von Bäte kehrte nach zweijähriger Abkühlphase, die er vor dem Wechsel in den Aufsichtsrat nach dem Aktienrecht einhalten muss, in eine Führungsrolle im Konzern zurück. Leichter dürfte es Bäte nun nicht fallen, im Kontrollgremium grünes Licht für größere Akquisitionspläne zu erhalten. Der Ostwestfale Diekmann musste selbst seinerzeit als Allianz-Chef die Scherben aus dem Debakel des 2001 erfolgten Kaufs der Dresdner Bank durch den Versicherer aufkehren – was bei ihm eine grundlegende Skepsis gegenüber Großakquisitionen hinterlassen haben soll.