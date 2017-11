Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Versicherung als Türöffner

Die D&O wird dabei in der Regel von Unternehmen für Vorstandsmitglieder, Aufsichtsräte und Geschäftsführer abgeschlossen. Die Versicherung deckt die Ansprüche, die einerseits vom Unternehmen, andererseits von Außenstehenden (Gläubiger, Aktionäre) erhoben werden – und das passiert inzwischen immer häufiger.

Zwar sind Aktionärs- und Sammelklagen gegen Unternehmen und ihr Management, wie sie im angelsächsischen Raum üblich sind, in Europa weiterhin nur eingeschränkt möglich. Jedoch gewinnen auch in Deutschland – wie im Fall von VW oder jüngst wegen eines Lkw-Kartells – sogenannte Musterklageverfahren, bei denen Klagen Einzelner gebündelt werden, an Bedeutung. Bei großen Insolvenzfällen sehen sich die Versicherer zudem häufig mit Millionenforderungen der Insolvenzverwalter konfrontiert.

Eine Melange, die das Geschäft in Deutschland schwieriger macht als gedacht. 2016 erreichte die sogenannte Schaden-Kostenquote, die ein Ausweis ist, ob die Firmen mit den Policen Geld verdienen, die Höhe von 125 Prozent – im Jahr davor lag sie sogar bei 145 Prozent.

Einer der Hintergründe dafür: Viele Versicherer nutzen die D&O-Versicherungen als Einfallstor, um überhaupt erst einmal einen Fuß in die Unternehmen zu bekommen. Der Preiswettbewerb ist darum schärfer als anderswo, wie Branchenkenner berichten. Manche Niete in Nadelstreifen kommt dabei allerdings später nicht nur den Unternehmen teuer zu stehen – sondern auch der Versicherung, die ihn mit einer Managementhaftung abgesichert hat.