 Versicherer: Zahlreiche Angebote für die Ergo-Policen

Ergo-Zentrale Der Verkauf der Policen ist umstritten. (Foto: dpa)

Der Sondierungsprozess für den umstrittenen Verkauf von rund sechs Millionen Lebensversicherungs-Policen der Ergo-Versicherung hat eine erste wichtige Hürde genommen. Der Ergo liege inzwischen eine größere Zahl von Angeboten vor, die das Unternehmen nun sorgfältig hinsichtlich aller relevanten Aspekte prüfen und bewerten werde, sagte am Mittwoch eine Sprecherin des Düsseldorfer Versicherers. Diese Prüfung werde voraussichtlich mindestens bis Ende November dauern.

Der erwogene Verkauf – er wäre die größte Veräußerung eines Bestandes in der Geschichte der Bundesrepublik – nimmt damit konkrete Formen an. Um welche Bieter es handelt, verriet der Konzern nicht. Laut Insidern haben unter anderem sowohl die Swiss Re als auch die Resolution Group, die in Großbritannien seit fast 15 Jahren Lebensversicherungen ohne Neugeschäft abwickelt, vorgefühlt. Das Handelsblatt hatte vor einer Woche vorab berichtet, dass Ergo-Chef Markus Rieß bis Mitte November erste unverbindliche Angebote einsammeln wolle. Der Konzern bestätigte nun, dass die Frist für die Abgabe solcher Offerten Ende vergangener Woche abgelaufen sei.

Rieß fackelt damit bei der Prüfung des Verkaufs nicht lange. Erst auf Grundlage der Prüfung der Angebote wolle Ergo entscheiden, ob ein Verkauf auf die Tagesordnung komme und – falls ja – mit „wem von den Interessenten das Unternehmen in vertiefende Gespräche gehen“ werde. sagte die Sprecherin weiter. Unverändert gelte, dass es derzeit keine Entscheidung gebe, ob es überhaupt zu einem Verkauf kommt. Wenn eine Veräußerung auf die Tagesordnung kommen sollte, werde Ergo Formate finden, „um mit allen Stakeholdern zu sprechen, welche Lösung die beste für das gesamte Unternehmen ist“.

Das Düsseldorfer Unternehmen hatte erstmals Ende September erklärt, dass es einen Verkauf der beiden Töchter erwäge, aber konkrete Zeitvorstellungen für das weitere Procedere zunächst verneint. Die beiden Leben-Töchter schreiben schon länger kein Neugeschäft mehr. Ergo verkauft neue, meist fondsgebundene Lebensversicherungen nur noch ohne Garantien über eine andere Tochter. Die Victoria Leben hatte das Neugeschäft bereits 2010 eingestellt, die aus der Hamburg-Mannheimer hervorgegangene Ergo Leben seit 2016. Sie sitzen aber noch auf großen Altbeständen, für die Ergo zum Teil hohe garantierte Zinsen zahlen muss. Das bindet unter den neuen Regeln von Solvency II große Mengen an Risiko-Kapital.