Können die Rückversicherer höhere Preise durchsetzen?

Die schweren Wirbelstürme in den USA und der Karibik sowie die schweren Erdbeben in Mexiko machen der Branche damit einen Strich durch die Kalkulation. Bereits vergangene Woche hatte Branchenprimus Swiss Re gewarnt, dass die Naturkatastrophen das Unternehmen etwa 3,6 Milliarden Dollar, etwa 3,05 Milliarden Euro, kosten wird.

Nach Branchenschätzungen hat die Hurrikan-Serie die Versicherer und Rückversicherer weltweit mehr als 100 Milliarden Dollar gekostet. Talanx ist mit gut 50 Prozent an dem drittgrößten Rückversicherer der Welt, der Hannover Rück, beteiligt, weshalb die Hannoveraner überdurchschnittlich stark die Belastungen aus Naturkatastrophen in den zu spüren bekommen. Zum Vergleich: Der Versicherer Allianz taxiert die eigene finanzielle Belastung durch Hurrikan „Harvey“ auf höchstens 220 Millionen Euro.

Dennoch können die großen Rückversicherer der Entwicklung auch etwas Gutes abgewinnen. So setzen viele Konzerne darauf, dass die kostspielige Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik die seit langem sinkenden Preise auf dem weltweiten Rückversicherungs-Markt wieder drehen werden. Beim jährlichen Branchentreffen in Baden-Baden diese Woche hat der Preispoker mit den Erstversicherern für die Verträge begonnen, die zum Jahreswechsel auslaufen.

Allerdings ist fraglich, ob die Rückversicherer auch in Europa höhere Preise durchsetzen können, obwohl es dort in diesem Jahr kaum Stürme oder Überschwemmungen gegeben hat. Der zur Talanx zählende Branchendritte Hannover Rück rechnet damit, dass er in Deutschland nur bei jenen Erstversicherern die Prämien kräftig erhöhen kann, die tatsächlich Schäden gemeldet hatten. Vorstandsmitglied Michael Pickel gab sich in Baden-Baden keinen großen Illusionen hin: Insgesamt sieht er nur leichte Prämiensteigerungen auf dem heimischen Markt.