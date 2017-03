Lloyd's of London Der internationale Versicherungsmarkt hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Finanzdienstleister nach einem Brexit einen Standort in der EU benötigen, um weiterhin Zugang zum europäischen Markt zu haben. (Foto: Reuters)

LondonDer Versicherungsmarkt Lloyd's of London will seine EU-Zentrale in Brüssel ansiedeln. Die belgische Hauptstadt sei deswegen ausgewählt worden, weil dort ein günstiges Regelwerk gelte und weil sie zentral in Europa liege, teilte die Börse am Donnerstag mit.

Der neue Standort solle ab Januar 2019 in Betrieb sein. Lloyd's of London hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Finanzdienstleister nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union einen Standort in der EU benötigen, um weiterhin Zugang zum europäischen Markt zu haben.