Allianz steigt bei Sachversicherer und Gas-Verteiler ein

Ebenfalls an diesem Freitag bestätigte die Allianz die Übernahme der Sachversicherungs-Sparte der britischen LV=. Der Münchener Versicherungsriese übernimmt für 500 Millionen Pfund zunächst 49 Prozent an einem Gemeinschaftsunternehmen, in das die britische Liverpool Victoria Friendly Society (LV=) ihre Schaden- und Unfallsparte einbringt, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten. In einem zweiten Schritt übernimmt sie bis 2019 für 213 Millionen Pfund weitere 20,9 Prozent und damit die Mehrheit. Das Geschäft soll aber weiter unter der Marke LV= geführt werden. Die Lebensversicherungs-Sparte führt LV= weiter allein.

Die Allianz, die in Großbritannien bisher vor allem im Großkundengeschäft aktiv war, steigt mit der Übernahme dort zum drittgrößten Personenversicherer auf. Das Joint Venture kommt mit sechs Millionen Kunden auf Bruttoprämien von mehr als 1,7 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden Euro).

Neben dem Sachversicherer steigt die Allianz auch in das spanische Gas-Verteilnetz ein. Zusammen mit dem kanadische Pensionsfonds CPPIB übernimmt sie für 1,5 Milliarden Euro 20 Prozent am spanischen Gas-Verteilnetz von Gas Natural. Davon entfällt ein Drittel auf den Münchner Versicherungskonzern und zwei Drittel auf das Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), wie die Beteiligten am Freitag mitteilten.

Gas Natural hatte schon seit längerem über einen Teilverkauf nachgedacht. Solche Infrastruktur-Beteiligungen sind für langfristige Investoren wie die Allianz attraktiv, weil sie über lange Zeit stabile Renditen versprechen.

Das Gasnetz, das rund 1.100 Gemeinden in Spanien versorgt, wird insgesamt mit knapp 14 Milliarden Euro bewertet.

Gas Natural will die zufließenden Mittel für laufende und künftige Projekte ausgeben, für die Tilgung von Schulden oder für Aktienrückkäufe, wie der Versorger mitteilte.