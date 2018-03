 Verzögerte Fusion: Genossen an die Börse

Eigentlich sollten die DZ Bank und WGZ Bank nach der geplanten Fusion den Gang an die Börse wagen. Doch der Zusammenschluss der beiden Spitzeninstitute genossenschaftlicher Banken ist eher eine Frage von "Wochen und Monaten" als von Tagen.

BERLIN. Dafür warb der Bankenexperte Professor Wolfgang Gerke auf der Handelsblatt-Tagung "Praxis-Forum Genossenschaftsbanken" in Berlin. Mit diesem Schritt würde sich das genossenschaftliche Spitzeninstitut dann die "Kapitalmärkte der Welt erschließen". Nicht nur frisches Kapital könnte das fusionierte Institut dadurch generieren. Der Druck der Märkte würde auch heilsamen Druck auf die Effizienz ausüben. Allerdings sollte die Mehrheit des Instituts in genossenschaftlicher Hand verbleiben, so Gerke.

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zeigt sich prinzipiell nicht abgeneigt. Doch "das ist für uns eine nachgelagerte Frage", entgegnete BVR-Vorstandsmitglied Gerhard Hofmann. Der BVR habe keine dezidierte Meinung dazu. Man sei für alles offen. Klar sei nur, dass es zu keiner starken Verwässerung des Anteils der einzelnen Volksbanken an dem Leitinstitut kommen dürfe. Die Primärbanken könnten bei einem Börsengang selbst entscheiden, ob sie ihre Anteile im Portfolio halten oder sie platzieren, schlug Gerke vor.

Wenig erfreut zeigte sich die Basis: "Ich sehe die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit eines Börsengangs nicht", sagte Peter Hanker, Vorstandssprecher des Volksbank Mittelhessen, einer der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Das Eigenkapital sei nicht der typische Engpass einer Genossenschaftsbank. Aber bei einem Börsengang würde der ohnehin schwache Einfluss der Primärbanken auf das Zentralinstitut weiter geschwächt.

Mit Spannung wird darauf gewartet, ob es die Genossenschaftsbanken dieses Mal schaffen, die DZ Bank und die WGZ Bank zu fusionieren. Zurzeit feilen die beiden Banken an einem Konzept. "Es ist eher eine Frage von Wochen und Monaten und nicht von Tagen", bis eine Entscheidung feststehe, sagte BVR-Vorstandsmitglied Hofmann. Aktuell würden die beteiligten Parteien ohne Beteiligung des Verbandes verhandeln.

Gerke bemängelte, dass die internationale Konsolidierung in der Bankenlandschaft ohne deutsche Beteiligung über die Bühne gehe. Auch die Genossenschaftsbanken hätten es nicht geschafft, beispielsweise in Frankreich, Italien oder Osteuropa Fuß zu fassen. Angesichts der damit verbundenen Risiken setzt sich der BVR dafür ein, dieses Thema "sehr behutsam" zu spielen. Zudem könne der Verband keine geschäftspolitischen Entscheidungen treffen.