Vorstands- und Präsidiumsmitglied Deutsche-Bank-Chef Sewing in Spitze des Lobbyverbands BdB gewählt

Mit dem Abschied John Cryans von der Deutschen Bank wurde dessen Posten beim Lobbyverband BdB vakant: Christian Sewing übernimmt nun auch in Berlin.

Christian Sewing ersetzt den früheren Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank nun auch im Lobbyverband BdB. (Foto: dpa) John Cryan (l.) und sein Nachfolger

BerlinDer neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing löst seinen Vorgänger John Cryan nun auch in Vorstand und Präsidium des Lobbyverbandes BdB ab. Sewing sei in beide Gremien gewählt worden, teilte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Montag in Berlin mit. Zu dem dreiköpfigen Präsidium gehören BdB-Präsident Hans-Walter Peters von der Hamburger Privatbank Berenberg damit als Stellvertreter Sewing und Thomas A. Lange, Chef der National-Bank aus Essen.

Sewing ist erst seit rund einer Woche Chef bei Deutschlands größter Bank. Er fordert von den knapp 100.000 Mitarbeitern des Instituts eine neue „Jägermentalität“ und hat bereits harte Entscheidungen angekündigt, um die Deutsche Bank nach drei Verlustjahren zu stabilisieren.

