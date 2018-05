„Wachstumskurs fortgesetzt“ Commerzbank verkündet guten Start ins Jahr – und plant Dividendenzahlung

Commerzbank-Chef Martin Zielke zeigt sich auf der Hauptversammlung zuversichtlich. Die Aktionäre sollen dieses Jahr eine Dividende erhalten.

Der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank sieht seine Bank auf Kurs. (Foto: dpa) Martin Zielke

FrankfurtDie Commerzbank zeigt sich mit dem Start ins Jahr zufrieden. „Wir haben unseren Wachstumskurs auch im ersten Quartal fortgesetzt“, sagte Konzernchef Martin Zielke am Dienstag auf der Hauptversammlung in Frankfurt. „Die Erträge entwickelten sich im Vergleich zum Vorquartal stabil.“

Die Bank habe sowohl im Privatkunden- als auch im Firmenkundengeschäft neue Kunden gewonnen und habe dadurch den harten Preiskampf ausgleichen können. Von der Bank befragte Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinnrückgang auf 177 (Vorjahr: 231 Millionen) aus. Die Commerzbank legt ihre Zahlen am 15. Mai vor.

Zielke versprach den Aktionären, nach einer jahrelangen Durststrecke wieder eine Gewinnsteigerung. „Und wir streben an, für das Geschäftsjahr 2018 wieder eine Dividende zu zahlen“, bekräftigte er. Dafür habe die Bank im ersten Quartal bereits Geld zur Seite gelegt.

Zuletzt hatte die Commerzbank für 2015 eine Dividende von 20 Cent je Aktie gezahlt – die bisher einzige Gewinnausschüttung seit der Finanzkrise. Auch für 2017 gehen die Anteilseigner leer aus, nachdem sich der Gewinn der Commerzbank im vergangenen Jahr auf 156 Millionen von 279 Millionen Euro im Jahr davor fast halbiert hat.

Das Aktionärstreffen wurde letztmals von Aufsichtsratschef Klaus-Peter Müller geleitet. „Die vergangenen Jahrzehnte waren herausfordernd, die gesamte Bankenbranche hat Höhen und Tiefen erlebt“, sagte Müller. „Deshalb freue ich mich zu meinem Abschied umso mehr, dass die Bank gut aufgestellt ist: mit gestärktem Eigenkapital, abgebauten Risiken und verbesserter Bilanz.“

Der 73-jährige Müller hat die Commerzbank über Jahrzehnte geprägt. Angefangen hatte der gelernte Bankkaufmann 1966 in der Düsseldorfer Filiale. 1990 diente er sich in den Vorstand hoch, dem er 18 Jahre lang angehörte. Seit 2008 sitzt er dem Aufsichtsrat vor. Seine Nachfolge soll der ehemalige Risikovorstand Stefan Schmittmann antreten, den die Aktionäre auf der Hauptversammlung in das Kontrollgremium wählen sollen.

