Wettlauf gegen Smava Vergleichsportal Check24 senkt Kreditzins auf minus 3,5 Prozent

Wer bietet weniger? Die Vergleichsportale sorgen mit neuen Kreditangeboten für Furore. Wo die Haken bei den Angeboten sind.

Das Portal bietet Kredite mit einem Zins von minus drei Prozent an. Vergleichsplattform für Ratenkredit

FrankfurtEs ist ein irrer Wettlauf der Kreditvergleichsportale: Check24 verspricht „Deutschlands günstigsten Kredit“, Smava lockt mit „Deutschlands günstigstem Online-Kredit“. Am Sonntag hatte Check24 zunächst die Nase vorn. Die Münchner offerieren einen 1000-Euro-Kredit über zwölf Monate zum Effektivzins von minus 1,5 Prozent Zinsen. Der Online-Newsletter „Finanz-Szene.de“ hat als erstes darüber berichtet. „Wir bieten Kunden grundsätzlich immer das günstigste Angebot am Markt“, tönte Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei Check24. „Darauf können sich unsere Kunden verlassen.“

Am Montagnachmittag reagierte Smava. Die Berliner senken ihren Zins von derzeit minus 0,4 auf satte minus drei Prozent für 1000 Euro. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. „Es bleibt dabei: Smava bietet die günstigsten Kredite in Deutschland. Noch nie zuvor haben Kreditnehmer so stark von der Niedrigzinsphase und dem Wettbewerb profitiert“, so die Kampfansage von Alexander Artopé, Geschäftsführer von Smava. Am Abend folgte die erneute Reaktion von Check24. Die Münchener senkten die Zinsen abermals auf mittlerweile minus 3,5 Prozent.

Der Kampf zwischen Smava und Check24 läuft seit 2015 als Smava zum ersten Mal einen Kredit mit null Prozent Zinsen im Repertoire hatte. 2016 zog Check24 nach. Im Juli ging Smava das erste Mal in den Negativbereich. Die jungen Wilden sind in Sphären unterwegs, in denen die etablierten Banken nicht mithalten können. Die günstigsten Angebote von 1000 Euro für ein Jahr liegen bei um die plus zwei Prozent.

„Das Angebot ist ein reines Marketinginstrument, um Daten und neue Kunden zu gewinnen“, erklärt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

„Ein Kunde, der heute einen Kredit für 1000 Euro braucht, braucht vielleicht später auch mal 5000 Euro oder vielleicht ein anderes Produkt von dem Portal“, erläutert Max Herbst vom Vergleichsportal FMH, das selbst keine Kredite anbietet. Die Kundenangaben werden auch gewonnen, wenn kein Aktionskredit genehmigt wird.

Zur Tilgung eines Dispokredits eignen sich die Angebote indes nicht. Beide Anbieter verlangen eine sehr gute Bonität, bei der die Einnahmen die regelmäßigen Ausgaben decken sollen. Der Kredit eigne sich eher, wenn eine Ausgabe ansteht, die andernfalls den Dispo belasten würde.

Sind Negativzinsen überhaupt rechtens?

Das Angebot sei nicht für eine klassische Umschuldung oder Ablösung eines Kredits geeignet, räumt man bei Check24 ein. Bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg haben sich zudem schon Kunden gemeldet, die den Minuskredit von Smava bei früheren Aktionen gar nicht bekommen haben. Die Portale verweisen darauf, dass sie nur an Kunden mit „sehr guter“ Bonität vergeben werden. „Wahrscheinlich erhalten am Ende nur die den Kredit, die ihn eigentlich gar nicht brauchen“, so das Fazit von Nauhauser.

„Der Kunde muss das Risiko im Blick behalten, dass die Höhe und Anzahl der bisherigen Kredite Auswirkungen auf die Bonitätsberechnung der Schufa beziehungsweise die Gewährung künftiger Kredite haben kann“, warnt Verbraucherschützer Nauhauser.

FMH-Experte Herbst berichtet von einem Fall, bei dem ein Mann, der mehrmals Haushaltsgeräte und ähnliches per Null-Prozent-Finanzierung kaufte, später Probleme hatte, eine Baufinanzierung zu bekommen. Dass der Kredit besonders günstig war, wird bei der Schufa nicht vermerkt. „Wer schon für 1000 Euro einen Kredit braucht, scheint nicht gerade eine gute Bonität zu haben“, lautet nach Einschätzung von Herbst der Zusammenhang.

Weil Check24 selbst keine Banklizenz hat, arbeitet das Portal für das Angebot mit der SWK Bank zusammen. Diese vergibt den Aktionskredit mit 2,72 Prozent p. a. Sollzins und einer monatlichen Rate von 84,56 Euro. Da das Vergleichsportal allerdings 1,91 Euro monatlich an die Bank überweist, muss der Kunde nur 82,65 Euro zahlen. Der Kredit läuft über ein Jahr und der Kunde kommt bei zwölf Raten auf einen Rückzahlungsbetrag von knapp 992 Euro.

Check24 kostet die Marketingaktion also unterm Strich knapp 23 Euro pro Kunde. Das Angebot ist befristet bis 15. März. Jeder Kreditnehmer darf es nur einmal in Anspruch nehmen. Die Zahl der Kredite ist allerdings unbegrenzt. Zur Nachfrage machte das Münchner Unternehmen am Montagvormittag noch keine Angaben, man gehe jedoch davon aus, dass es gut angenommen wird.

Smava arbeitet erneut mit der Fidorbank bei der Abwicklung zusammen. Das Geld selbst stammt von Anlegern, die über den Marktplatz Geld von privat an privat geben. Das Minus-drei-Prozent-Angebot läuft bis zum 31. März. Hier geht die Laufzeit über 36 Monate. Der Kunde zahlt eine Rate von 26,49 Euro, so dass er am Ende nur 953,60 Euro zurückzahlen muss. Vorteil gegenüber dem Check24-Angebot ist zudem, dass Smava-Kunden ihren Kredit vorzeitig zurückzahlen können.

Auf Nachfrage erklärte Smava, dass es ebenfalls die Kosten für den Kredit übernehme. Pro Kunde macht Smava hier 107,47 Euro locker, wobei unklar ist, ob sich die Zahl mit Check24 1:1 vergleichen lässt. In der Hauptstadt jedenfalls ist man überzeugt, dass sich das lohne. Beim ersten Aktionszins von minus 0,4 Prozent im vergangenen Juli und August vergaben die Berliner innerhalb von rund anderthalb Monaten eine mittlere vierstellige Anzahl von Krediten.