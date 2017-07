 Wirecard-Rivale: Paysafe-Aktie nach Offerte auf Rekordhoch

Bezahldienstleister Auf dem Markt für Bezahldienstleister ist derzeit viel Bewegung. (Foto: Reuters)

FrankfurtEin Übernahmeangebot für Paysafe hat die Aktien des britischen Zahlungsdienstleister auf ein Rekordhoch getrieben. Die Titel kletterten am Freitag an der Börse in London um 9,1 Prozent auf 591,50 Pence, nachdem die beiden Finanzinvestoren Blackstone und CVC Capital Partners eine 2,9 Milliarden Pfund (umgerechnet 3,25 Milliarden Euro) schwere Offere für Paysafe vorgelegt hatten. Der Paysafe-Aktionär Old Mutual Global Investors, der 10,3 Prozent hält, unterstütze das Kaufangebot, teilte Paysafe mit.

In der Branche der Bezahldienstleister ist derzeit viel in Bewegung. Der Kreditkarten-Abwickler Vantiv schluckte kürzlich für umgerechnet 8,7 Milliarden Euro den britischen Rivalen Worldpay. Um die dänische Nets buhlen nach deren Angaben ebenfalls mehrere potenzielle Käufer. Die Aktien von Nets und des deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard, um den es auch immer wieder Übernahmegerüchte gibt, legten jeweils 0,5 Prozent zu. Worldpay notierten 0,1 Prozent schwächer.