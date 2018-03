 Zahlen für das erste Quartal: Credit Suisse verbucht Milliardengwinn

Der Schweizer Finanzkonzern Credit Suisse Group hat nach eigenen Angaben im ersten Quartal 2004 eine sehr gute Geschäftsentwicklung im Private Banking verzeichnet und ersten vorläufigen Zahlen zufolge einen Gruppen-Reingewinn von etwa 1,8 Mrd. sfr erzielt. Die Zahlen für das erste Quartal sind überraschend gut ausgefallen.

HB ZÜRICH. Wie Credit Suisse am Freitag weiter mitteilte, kam der Bereich Credit Suisse Financial Services auf einen Gewinn von 1,1 Mrd. sfr. Credit Suisse Financial Services habe eine sehr gute Entwicklung in allen Geschäftsbereichen und starke Netto-Neugeldzuflüssen im Private Banking verzeichnet, hiess es weiter.

Der Gewinn der Investmentbank Credit Suisse First Boston belief sich auf etwa 750 Mill. sfr. Dies sei auf ein starkes Ertragswachstum, verbesserte Geschäftsmöglichkeiten im Handelsbereich und Kostendisziplin zurückzuführen, hiess es weiter.

Zum guten Ergebnis hätten alle Segmente beigetragen, erklärte Credit Suisse. Das Jahr 2004 habe mit sehr guten Resultaten angefangen, unterstützt durch erhöhte Kundenaktivität und bessere wirtschaftliche Bedingungen.

Im ersten Quartal des Vorjahres betrug der Gewinn nach US-GAAP 279 Mill. sfr. Credit Suisse legte damit am Freitag zum ersten Mal einen Abschluss nach dem Rechnungslegungsstandard US-GAAP vor.

Weitere Zahlenangaben zu den ersten drei Monaten machte die Bank nicht. Der ausführliche Quartalsabschluss soll am kommenden Mittwoch veröffentlicht werden. Am Freitag findet auch die Generalversammlung der CS Group statt.

Vor wenigen Tagen hatte der Konzern die nach US-GAAP revidierten Zahlen für das Jahr 2003 vorgelegt. Danach kam Credit Suisse auf einem Gewinn von 770 Mill. sfr. Gemäss Swiss-GAAP lag der Gewinn bei rund fünf Mrd. sfr. Die Differenz war weitgehend auf die buchhalterische unterschiedliche Behandlung der 1997 für rund 14 Mrd. Dollar übernommenen Versicherung Winterthur zurückzuführen.

Analysten hatten wegen der GAAP-Unmstellung weitgehend auf Prognosen für das ersten Quartal verzichtet. Einzelne Schätzungen hatten mit einem Gewinn in der Grössenordnung von 1,2 Mrd. bis 1,4 Mrd. sfr gerechnet.