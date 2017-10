Dutzende Möglichkeiten im Zahlungsverkehr

Nicht alle sind so pessimistisch wie BCG. So sieht Visa-Manager Albrecht Kiel beispielsweise eine „rasante Entwicklung des kontaktlosen Bezahlens in Deutschland. „Wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit an 75 Prozent aller Terminals in Deutschland kontaktlos bezahlt werden kann“, so Kiel. Das wiederum würde auch das mobile Bezahlen befeuern.

Noch ist nicht klar, ob die Bargeld-Liebe der Deutschen die technologische Entwicklung beeinträchtigt. „Deutschland ist kein Entwicklungsland im Zahlungsverkehr. Wir haben eine gewachsene Infrastruktur“, sagte beispielsweise Thomas Ullrich, Vorstandsmitglieder der DZ Bank auf einer Handelsblatt-Veranstaltung. Afrikanische Länder, China oder Indien könnten ganz andere Wachstumsraten im bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten erzielen, da sie über keine vergleichbare Infrastruktur verfügen.

Unbestritten hat sich der weltweite Zahlungsverkehr dramatisch verändert. „Vor zehn Jahren hatten die Konsumenten beim Bezahlen die Wahl zwischen Kreditkarte und Barzahlung – heute gibt es Dutzende von Möglichkeiten“, heißt es im „Global Payments 2017“-Report.

Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs hat dazu geführt, dass Banken ihre einstige Domäne mit vielen Anbietern teilen müssen. Und wie der Wettbewerb ausgeht, ist alles andere als klar. Denn dieser lukrative Markt zieht nicht nur Giganten wie die Hersteller Apple und Samsung an, sondern auch Technologieunternehmen wie Google und Facebook, globale Händler wie Amazon und Ali Baba, – von den Tausenden von Finanztechnologie-Start-ups, die eigene Zahlungslösungen anbieten, einmal ganz abgesehen.

Die nächste Herausforderung steht bereits vor der Tür. Von der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 der Europäischen Union ist die Rede. Ab 2018 müssen Kreditinstitute Drittanbietern Zugang zu Kundeninformationen gewähren. Der Datenschatz muss also geteilt werden, sofern der Kunde seine Zustimmung gibt. Viele Geschäftsmodelle von Banken, die auf einen exklusiven Zugang zu „ihren“ Kunden setzten, sind bedroht. „PSD2 wird die Innovation beschleunigen und den Wettbewerb verschärfen“, heißt es im Payment-Report.

Kürzlich hieß es, dass Amazon und Alibaba bei der Finanzaufsicht Bafin Interesse an einem PSD 2-Zertifikat bekundet hätten. Die Banken müssen sich warm anziehen.