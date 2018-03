Zinsmanipulation HSBC zahlt im Libor-Streit 100 Millionen Dollar

Nach Deutscher Bank, Barclays und Citigroup muss auch die HSBC für die Manipulation des Libor-Zinses eine Millionenstrafe zahlen.

Die britische Großbank muss 100 Millionen Dollar zahlen im Rechtsstreit mit den Amerikanern zahlen. Trotzdem weist sie jedes Fehlverhalten zurück. (Foto: dpa) HSBC

New YorkDie britische Großbank HSBC hat einen Rechtstreit in den USA wegen des Vorwurfs der Manipulation des Interbanken-Zinssatzes Libor beigelegt. Das Institut stimmte der Zahlung von 100 Millionen Dollar zu, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Unterlagen eines Bezirksgerichts in Manhattan hervorgeht. Demnach wies die Bank jegliches Fehlverhalten zurück, stimmte der Einigung aber zu, um Risiken und Kosten zu vermeiden.

Zuvor hatten schon die Deutsche Bank 240 Millionen Dollar, die britische Barclays 120 Millionen und die US-Bank Citigroup 130 Millionen Dollar zur Beilegung des Streits gezahlt.

Hedgefonds und andere Investoren beschuldigen mehrere Großbanken, von 2006 bis mindestens 2010 den Libor-Zins künstlich niedrig gehalten zu haben, um ihre eigenen Gewinne nach oben zu treiben. Vom Libor hängen weltweit direkt oder indirekt Transaktionen an den Finanzmärkten im Wert von 450 Billionen Dollar ab. Wegen Manipulationen wurden weltweit bereits Strafen in Milliarden-Höhe verhängt.