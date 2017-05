 Zurich Insurance Group: Computer sollen Schadensabwicklung übernehmen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Zurich Insurance Group Das schweizer Unternehmen ist der größte Versicherer des Landes. (Foto: Reuters)

ZürichDer Versicherungskonzern Zurich Insurance Group will die Schadensabwicklung immer mehr Computern überlassen. Ein Pilotprojekt mit Künstlicher Intelligenz (AI) verspreche eine dramatische Zeitersparnis, sagte Zurich-Präsident Tom de Swaan der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. „Wir wollen den Einsatz dieser Art von AI unbedingt ausweiten“, sagte der Niederländer. Einen typischen Schadensfall, für den ein Mitarbeiter 52 Minuten benötige, wickle die lernfähige Software binnen fünf Sekunden ab. „Mit der kürzlich eingesetzten AI haben wir 44.000 Arbeitsstunden eingespart“, erklärte de Swaan. Gleichzeitig habe sich die Genauigkeit erhöht, weil das Programm mit jedem neuen Fall besser werde.