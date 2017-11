 Zurich Insurance Group: Versicherer tritt auf der Stelle

image

Zwischenbilanz nach Sturm „Herwart“: Stürme kosten Versicherer über eine Milliarde Euro

Sturmschäden belasten die deutschen Versicherer. Mit Sturm „Herwart“ an diesem Wochenende sorgt schon der vierte Sturm in diesem Jahr für Millionenschäden. In der Wintersaison kann noch einiges an Belastungen dazukommen. mehr…