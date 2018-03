Zuschlag für Cerberus HSH Nordbank wird an Finanzinvestoren verkauft

Der Deal ist perfekt: Finanzinvestoren um die Investmentgesellschaft Cerberus übernehmen die HSH Nordbank. Eine jahrelange Zitterpartie endet.

Kiel/DüsseldorfEine Gruppe mehrerer Finanzinvestoren um die New Yorker Investmentgesellschaft Cerberus übernimmt die HSH Nordbank. Der Vertrag sieht einen Kaufpreis von rund einer Milliarde Euro für 94,9 Prozent vor. Ein entsprechender Beschluss ist bei einer Sitzung der schleswig-holsteinischen Landesregierung und des Hamburger Senats am Mittwoch in Kiel gefallen.

Die Käufer sind Cerberus, Flowers, Golden Tree, Centaurus Capital und die österreichische Bawag-Bank, die sich mehrheitlich im Besitz von Cerberus und Golden Tree befindet. Flowers hielt bereits vor der Übernahme gut fünf Prozent an der HSH. Auch der Finanzinvestor Cerberus des New Yorker Geschäftsmannes Stephen Feinberg ist in Deutschland kein Unbekannter: Das Unternehmen ist bereits auf dem deutschen Bankenmarkt aktiv und hält fünf Prozent an der Commerzbank, drei Prozent an der Deutschen Bank sowie – über die Bawag-Beteiligung – Anteile an der Stuttgarter Südwestbank und Deutscher Ring Bausparkasse.

Die HSH Nordbank musste wegen der Finanz- und Schifffahrtskrise mit Milliardenhilfen der Länder vor dem Aus gerettet werden. Als Gegenzug für diese Staatsgelder setzte die EU eine Verkaufsfrist bis Ende Februar 2018. Danach müssen einem Deal noch beide Landesparlamente und die EU-Kommission zustimmen. Es wäre die erste Privatisierung einer deutschen Landesbank.

Die Chronologie der HSH Nordbank Zerstörte Hoffnungen und Milliardenfiasko Am Anfang stand die Fusion zweier Landesbanken, am Ende der erzwungene Verkauf. Für Hamburg und Schleswig-Holstein wird die Geschichte der HSH Nordbank noch lange nachwirken. Quelle: dpa Juni 2003 Die HSH Nordbank entsteht aus der Fusion der beiden Landesbanken von Hamburg und Schleswig-Holstein mit Hauptsitzen in Hamburg und Kiel sowie weiteren Niederlassungen. 2003 bis 2007 Die HSH Nordbank leiht sich billig Geld, für das die Länder bürgen. Sie investiert viel in scheinbar lukrative Finanzprodukte und wird weltgrößter Schiffsfinanzierer. Ziel der Länder, die im Aufsichtsrat den Ton angeben: Hohe Gewinne für ihre Haushalte. Ein Börsengang wird vorbereitet. 2008 Am 15. September kollabiert die US-Bank Lehman Brothers - der Höhepunkt der Finanzkrise. Viele Wertpapiere werden wertlos. Die Bank muss einen Verlust von fast drei Milliarden Euro ausweisen und die Länder um Hilfe bitten. Bankchef Hans Berger tritt im November als Vorstandschef zurück; sein Nachfolger wird Dirk Jens Nonnenmacher. Der Börsengang wird erst vertagt, dann abgesagt. 2009 Im Februar beschließen Hamburg und Schleswig-Holstein ein Rettungspaket. Die Bank erhält eine Kapitalspritze von drei Milliarden Euro, die Länder übernehmen eine Garantie für Verluste bis zehn Milliarden Euro. Mitte des Jahres übernimmt der frühere Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper den Vorsitz im Aufsichtsrat. Auf Druck der Bankenaufsicht vollzieht die Bank eine Kehrtwende zu einer Regionalbank mit wenigen Geschäftsfeldern: Firmenkunden, Schifffahrt, Infrastruktur, Immobilien. Alles andere wird in einer Abbaubank gebündelt und abgewickelt, auch die faulen Schiffskredite. 2010 Die HSH Nordbank erwirbt sich einen Ruf als Skandalbank. Es geht um eine dubiose Sicherheitsfirma namens Prevent, vermutlich untergeschobene Kinderpornos, Verdächtigungen und Intrigen, Kündigungen und Klagen. Das Ansehen der Bank ist auf dem Tiefpunkt und Nonnenmacher ihr Gesicht. Er wird angefeindet. 2011 Nonnenmacher muss im März gehen, sein Nachfolger wird Paul Lerbinger. Er drängt erfolgreich darauf, die teure Verlustgarantie zu reduzieren, von zehn auf sieben Milliarden Euro. Die Schifffahrt erholt sich etwas. Die Politik glaubt, die Krise der Bank könne glimpflich ausgehen. Die EU-Kommission erlässt strenge Auflagen, da die Bank durch Staatsbeihilfen gerettet und der Markt verzerrt wurde. 2012 Die Frachtraten sinken wieder, die Schifffahrt gerät erneut in die Krise und mit ihr die HSH Nordbank. Vorstandschef Lerbinger geht nach nur 19 Monaten. An der Spitze steht jetzt Constantin von Oesterreich. Es wird klar, dass die Verlustgarantie der Länder zumindest teilweise benötigt wird, um die Bank über Wasser zu halten. 2013 Die Länder beantragen bei der EU, die Garantie wieder auf zehn Milliarden Euro aufzustocken. Das zieht ein neues Verfahren nach sich, an dessen Ende der Zwangsverkauf steht. 2014 Der Vorstand der HSH Nordbank vom Ende 2007 wird nach einem Strafprozess freigesprochen. Die Manager standen wegen des Verdachts der Untreue bei einem Überkreuz-Geschäft mit der BNP Paribas vor Gericht. Das Geschäft sei sinnlos gewesen und der Vorstand habe seine Pflichten verletzt, so das Urteil. Die Pflichtverletzung sei aber nicht so schwerwiegend, dass sie strafbar wäre. 2015 Von Oesterreich versucht, die HSH Nordbank zu stabilisieren, aber die hartnäckige Schifffahrtskrise hat das Institut im Griff. Das Wasser steht der Bank bis zum Hals, die EU droht mit Abwicklung. 2016 Brüssel will das Problem mit der HSH Nordbank endgültig lösen und erlässt strenge Auflagen. Bis zum 28. Februar 2018 muss das Institut verkauft sein oder es wird abgewickelt. Finanzvorstand Stefan Ermisch wird der letzte Chef der HSH Nordbank und soll den Verkauf erfolgreich über die Bühne bringen. Die Länder übernehmen faule Schiffkredite im Nennwert von fünf Milliarden Euro 2,4 Milliarden Euro. Heute sind sie 1,7 Milliarden Euro wert. 2017 Die Bank wird zum Verkauf ausgeschrieben und baut massiv Altlasten ab, um verkaufsfähig zu werden. Schließlich stehen vier Milliarden Euro faule Kredite in der Bilanz, davon drei Milliarden Euro Schiffskredite. Die Abbau-Bank hat sich halbiert. 2018 Hamburg und Schleswig-Holsteinverkaufen die HSH Nordbank für rund eine Milliarde Euro an eine Investorengruppe um den New Yorker Investmentfonds Cerberus und den US-Investor J.C. Flowers.

Daniel Günther (CDU), der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, erklärte: „Wir haben heute ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Verkauf der Landesanteile an der HSH Nordbank erreicht. Rückblickend bleibt festzuhalten, dass das Engagement des Landes sehr teuer für den Steuerzahler geworden ist. Das ist bitter für die Länder.“

„Ich hoffe, dass nach den Beratungen in den Landesparlamenten auch die EU-Kommission und die zuständigen Aufsichtsbehörden zügig grünes Licht für den Verkauf geben werden“, teilte der der designierte Bundesfinanzminister und Erste Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz (SPD), mit. „Mit der Privatisierung können wir den Schaden für die Länder, der durch die verantwortungslose Expansionsstrategie der Bank in den Jahren 2003 bis 2008 entstanden ist, so gering wie möglich halten.“

Für die Länder endet damit ein Finanzdesaster, das sich über rund zehn Jahre seit dem Beginn der globalen Finanzkrise hinzog und von zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Fehleinschätzungen sowie Irrtümern geprägt war. Mit der Privatisierung der HSH Nordbank verringert sich die Zahl der Landesbanken auf fünf – übrig bleiben die BayernLB, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, NordLB und SaarLB. Zuletzt wurde die Bremer Landesbank komplett von der NordLB übernommen, die WestLB wurde abgewickelt.

Das Management um HSH-Chef Stefan Ermisch hatte den Abbau von Risiken zuletzt noch einmal beschleunigt und dürfte damit die Chancen für den Deal deutlich erhöht haben.

Der Deal im Detail

Welche Anteile übernehmen die Käufer?

Aktuell gehört die HSH Nordbank zu 94,9 Prozent der Holding HSH Beteiligungsmanagement der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein. 5,1 Prozent gehören bereits neun Fonds, die von Flowers beraten werden. Künftig gehören Cerberus 40,33 Prozent der Bank, Flowers 33,21 Prozent, Golden Tree 11,86 Prozent, einem Centaurus-Capital-Fonds 7,12 Prozent und der Bawag-Holding der österreichischen Bank für Arbeit und Wirtschaft 2,73 Prozent. Die Anteile der neun von Flowers beratenen Fonds werden laut der schleswig-holsteinischen Landesregierung ebenfalls von den Käufern übernommen.

Warum muss die HSH Nordbank verkauft werden?

Die HSH Nordbank mit Hauptsitzen in Hamburg und Kiel entstand 2003 aus der Fusion der Hamburgischen und Schleswig-Holsteinischen Landesbanken. Im Vorfeld der Finanzkrise hatte sich die Bank unter anderem mit riskanten Schiffskrediten verspekuliert und musste von den Ländern zwei Mal mit Garantien und Eigenkapital über rund 13 Milliarden Euro gerettet werden. Über Gebühren dafür flossen etwa drei Milliarden Euro zurück an die Länder. Nach einer Entscheidung der EU-Kommission im Beihilfeverfahren im Mai 2016 musste die HSH bis zum heutigen Mittwoch privatisiert oder andernfalls abgewickelt werden. Eine erneute staatliche Stütze für die Bank hatte die EU-Komission als Wettbewerbshüterin ausgeschlossen.

Heißt die Bank weiterhin HSH Nordbank?

Nein. Nach Abschluss des Verkaufsverfahrens muss die Bank nach EU-Auflage innerhalb von drei Monaten einen neuen Namen annehmen. Wie dieser lauten könnte, ist offen.

Was bedeutet der Verkauf für die Beschäftigten?

HSH Nordbank hat rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hunderte dürften nun um ihren Arbeitsplatz bangen, gelten Cerberus und Flowers doch als knallharte Sanierer. „Über die Arbeitsplätze und ihre Verteilung auf Kiel und Hamburg entscheiden die künftigen Eigentümer“, teilt die Regierung in Kiel lapidar mit. Man werbe für den eigenen Standort.

Um wie viel Geld geht es?

Der vorläufige Kaufpreis für die von den Ländern gehaltenen 94,9 Prozent der Anteile beträgt rund eine Milliarde Euro. Er könnte sich allerdings noch reduzieren, falls die Bank die Verlustgarantie der Länder von zehn Milliarden Euro nicht voll in Anspruch nimmt. Diese Garantie soll vorzeitig beendet und an die Käufer ausgezahlt werden. Dafür erhalten die Länder einen Ausgleichsbetrag von 100 Millionen Euro. Der Kaufpreis kann bis auf den Betrag von einem Euro sinken. Die Sunrise-Garantie ist eine 2009 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise beschlossene zehn Milliarden Euro schwere Zweitverlustgarantie, die die HSH Nordbank vor neuen Defiziten in ihrem Portfolio schützt und die Kapitalausstattung der Bank stärkt. Die HSH Nordbank zahlt für die Garantie eine Prämie.

Glanz und Elend der Landesbanken Die Überlebenden Das sind der Größe der Bilanzsumme nach: die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in Stuttgart, die BayernLB in München, die NordLB in Hannover, die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in Frankfurt und mit weitem Abstand die kleine SaarLB in Saarbrücken. Noch vor ein paar Jahren sah die Welt ganz anders aus. Da residierte mit der WestLB die zeitweise zweitgrößte deutsche Bank in Düsseldorf. Doch sie hatte sich in der Finanzkrise verzockt. Wenig später musste ein Rettungsschirm gespannt werden. Am Ende half alles nichts und die WestLB wurde auf Geheiß der EU abgewickelt. Quelle: Reuters Die Krise Auch andere Landesbanken wurden in der Finanzkrise kalt erwischt, weil sie massiv in verbriefte faule US-Immobilienkredite investiert hatten oder zu abhängig waren vom schwankungsanfälligen Geschäft mit Schiffs- und Flugzeugfinanzierungen. Manches Institut musste sich in die Arme einer anderen Landesbank flüchten. Beispiele sind die einzige ostdeutsche Landesbank, die SachsenLB, die von der LBBW aufgefangen werden musste, und die Bremer Landesbank, die inzwischen ganz zur NordLB gehört. Die Wurzeln Die Geschichte der Landesbanken geht weit zurück ins 19. Jahrhundert, der Weg führt über ihre Funktion als Girokassen und den wachsenden unbaren Zahlungsverkehr. Krisen gab es schon immer: In der Bankenkrise 1931 konnte etwa die Landesbank der Rheinprovinz nur mit einer Geldspritze der Berliner Reichsbank vor dem Aus bewahrt werden. Nach dem zweiten Weltkrieg entstanden dann die Landesbanken, wie man sie heute kennt. Zunächst waren sie ihren jeweiligen Ländern etwa bei der Ausgabe von Anleihen behilflich. Mit den Sparkassen bestand und besteht eine Art Arbeitsteilung: Diese vergeben an kleine und mittelständische Betriebe Kredite. Die Landesbanken machen Big Business mit den dicken Fischen und kümmern sich ums Auslandsgeschäft. Der Wendepunkt Als Anfang des Jahrtausends die Gewährträgerhaftung für Sparkassen und Landesbanken fiel und damit der Steuerzahler nur noch indirekt für deren Geschäfte gerade stand, wirkte das wie eine Initialzündung: Einerseits kam es zu ersten Fusionen - etwa als 2003 Hamburg und Schleswig-Holstein ihre beiden Landesbanken zur HSH verschmolzen. Andererseits wollten viele Institute nun mit Geldern, die sie nicht als Kredite bei Kunden unterbrachten, das ganz große Geld verdienen: gerne mit exotischen Wertpapieren und gerne auch an der Wall Street. Wie sich zeigte, übernahmen sich viele Landesbanker dabei. Die Aussichten Auch wenn die Krise viele hinwegfegte, sind die Landesbanken bis heute ein wichtiger Pfeiler der stark zersplitterten Bankenlandschaft in Deutschland. Und die Konsolidierungswelle scheint, jedenfalls für den Moment, auszulaufen. Die gemeinsame Bilanzsumme der verbleibenden sechs Landesbanken lag Ende 2016 bei annährend 900 Milliarden Euro - das sind beinahe zwei Drittel der Bilanzsumme der Deutschen Bank. Das größte heimische Institut kam Ende 2017 auf 1,48 Billionen Euro.

Welche Risiken tragen die Länder insgesamt?

Hamburg und Schleswig-Holstein tragen Risiken aus der bis 2001 geltenden Gewährträgerhaftung der Länder für öffentliche Banken. Hinzu kommen Risiken aus der 2009 gegebenen Zweitverlustgarantie sowie aus dem 2016 übernommenen Schiffskreditportfolio, das von einer öffentlichen „Bad Bank“ gemanagt wird. Die letzten Anlagen aus der Gewährträgerhaftung werden 2041 ablaufen, auch die Abwicklung des toxischen Kreditportfolio wird Jahre dauern. Die Verluste für die beiden Länderhaushalte zusammen bewegen sich mindestens im zweistelligen Milliardenbereich. Sie werden je nach Quelle zumeist auf elf bis 14 Milliarden Euro geschätzt. Die Sonderbelastung durch die HSH Nordbank führt bei den beiden Ländern zu steigender Verschuldung, während die Schulden aller anderen Bundesländer gegenwärtig sinken. Schleswig-Holstein allein rechnet mit fünf bis acht Milliarden Euro neuen Schulden für das Land aufgrund des HSH-Nordbank-Abenteuers. „Der Gesamtschaden für den Landeshaushalt [ist] insgesamt sehr hoch“, erklärte Monika Heinold (Grüne), Finanzministerin Schleswig-Holsteins.

Ist der Kauf nun abgeschlossen?

Nein. Der Kaufvertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet („Signing“). Der Abschluss des Kaufprozesses („Closing“) kann sich jedoch noch einige Monate hinziehen. Zunächst müssen Bedingungen erfüllt werden: Unter anderem müssen die Parlamente in Hamburg und Kiel zustimmen, die Kartellbehörden und die Bankenaufsicht (EZB, Bafin) müssen den Kauf freigeben – und die EU-Kommission muss ihr finales Plazet geben.