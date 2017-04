 +++ Live-Blog EZB-Ratssitzung +++: Mario Draghi verteidigt Zinsentscheid

Pressekonferenz der EZB EZB-Präsident Mario Draghi vor Journalisten in der Zentrale der Zentralbank. (Foto: Reuters)

Die Anspannung hielt sich in Grenzen: Praktisch alle Analysten hatten im Vorfeld der aktuellen Zinssitzung damit gerechnet, dass Notenbankchef Mario Draghi nichts an der Geldpolitik verändert. Dabei ist es geblieben. Der Anteil an Neuigkeiten beim Zinsentscheid beläuft sich auf null Prozent. So hoch liegt auch der Schlüsselzinssatz für die Refinanzierung von Geschäftsbanken. Allerdings dürfte genau dieses eiserne Festhalten an der eigenen Politik für Proteste sorgen. Die Inflation ist in Deutschland nämlich wieder angestiegen – auf zwei Prozent, wie das Statistische Bundesamt heute bekanntgab. Auf der Pressekonferenz ab 14:30 Uhr dürfte Mario Draghi hierzu vielen Fragen ausgesetzt sein. Der Handelsblatt-Blog berichtet live.

So hat die Europäische Zentralbank entschieden:

Der Leitzins bleibt unverändert bei null Prozent .

bleibt unverändert bei . Das Kaufprogramm für Staatsanleihen bleibt bei monatlich 60 Milliarden Euro bis Dezember 2017.

bleibt bei monatlich 60 Milliarden Euro bis Dezember 2017. Der Einlagezinssatz für Banken bleibt unverändert bei minus 0,4 Prozent .

für Banken bleibt unverändert bei . Die EZB hat angekündigt, der Leitzins werde auch weit über die Zeit des Anleihekauf-Programms hinaus auf dem aktuellen Niveau – oder sogar noch tiefer – verharren.

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent)

9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)

+++ Zukunft des Inflationspfads +++

Mario Draghi betont die Wichtigkeit eines nachhaltigen Inflationspfads. Zwar sei die Preissteigerung im Euroraum angezogen, auch aufgrund des Einflusses der Geldpolitik. Jedoch hätten insbesondere die Energiepreise weiter einen großen Einfluss. Draghi zitiert den jüngsten Anstieg der Ölpreise und sagt, die übergeordnete Aufgabe sei und bleibe, eine dauerhaft höhere Inflationsrate zu erreichen.

+++ Kritik von Wolfgang Schäuble +++

Draghi sagt, er kommentiere die Kritik an der Geldpolitik etwa aus dem deutschen Raum grundsätzlich nicht. Gleichzeitig erlaubt er sich aber einen Seitenhieb auf den deutschen Finanzminister: „Es ist doch ironisch, dass ausgerechnet diejenigen die Europäische Zentralbank kritisieren, die in der Vergangenheit immer deren Unabhängigkeit betont haben.“

+++ Frage nach dem Einfluss der Frankreich-Wahl +++

Auf die Frage, welchen Einfluss die französische Präsidentschaftswahl und die anstehende zweite Wahlrunde auf die Entscheidungen der EZB gehabt habe, betont Mario Draghi: „Wir machen keine Geldpolitik in Bezug auf politische Wahlen.“ Der EZB-Präsident gesteht aber ein, dass es im Rat eine Diskussion über die Auswirkungen der Wahl gegeben habe. Jedoch, das betont Draghi, nicht bezüglich der Inflations-, sondern bezüglich der Wirtschaftsentwicklung.

+++ Forderung nach Reformen +++

Um den Aufschwung der europäischen Wirtschaft zu stützen und weiterzuführen, müssten alle Staaten der Eurozone weitere Reformen durchführen, mahnt Mario Draghi. Dies beinhalte Reformen der Finanzverfassung, des Arbeitsmarktes und Strukturreformen. Im Anschluss an sein Plädoyer an die europäischen Staats- und Regierungschefs, im Reformeifer nicht nachzulassen, um die Wirtschaftsentwicklung weiter zu unterstützen, öffnet Draghi die Pressekonferenz für Fragen der anwesenden Journalisten.

+++ Anstieg der Kreditvergabe +++

Die EZB hat einen Anstieg der Kreditvergabe in der Eurozone verzeichnet. So seien seit Jahresbeginn verstärkt Kredite im Unternehmensbereich und in praktisch allen anderen Bereichen vergeben worden. Die Haushaltsnachfrage nach Krediten bleibt allerdings hinter der Nachfrage aus der Wirtschaft zurück.

+++ Inflation +++

Die Inflation sei in der Eurozone angestiegen, bis auf den Wert von 1,5 Prozent im März. Dies sei eine positive Entwicklung, betont Mario Draghi. Jedoch solle man die Entwicklung nicht überschätzen. Der Anstieg sei in wesentlichen Teilen auch auf den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen. Jedoch habe auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank einen positiven Einfluss gehabt. Nun gehe es darum, diesen Trend zu verstärken.

+++ Zuwachs an Arbeitsplätzen +++

Der EZB-Chef führt seine positive Einschätzung der europäischen Wirtschaftsaussichten weiter aus. Es habe in Europa einen Anstieg an Arbeitsplätzen gegeben, zum einen aufgrund der guten Wirtschaftsentwicklung, zum anderen aber auch aufgrund vergangener Arbeitsmarktreformen.

Der Werkzeugkasten der EZB Leitzins Das wichtigste Instrument ist der Leitzins, also der Zins, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Notenbank Geld ausleihen können, um es dann zum Beispiel als Kredit an Unternehmen und Verbraucher weiterzugeben. Im August 2016 liegt der EZB-Zins bei historisch niedrigen 0,0 Prozent. Niedrige Zinsen können die Konjunktur ankurbeln.



Einlagezins In normalen Zeiten bekommen Geschäftsbanken von der EZB Zinsen für überschüssiges Geld, das sie bei der Zentralbank parken. Im Juni 2014 senkten die Währungshüter den Zins unter die Nullgrenze. Aktuell müssen die Kreditinstitute einen Strafzins von 0,4 Prozent zahlen. Das Ziel ist eine Schwächung des Euro und ein Abbau der Einlagen der Banken bei der EZB.



Geldspritzen Ende 2011/Anfang 2012 unterstützte die EZB Banken mit Notkrediten (LTRO) im Volumen von einer Billion Euro. Die Kredite wurden zu Mini-Zinsen und für drei Jahre gewährt. 2014 folgten weitere Notkredite, allerdings diesmal in deutlich geringerem Umfang.

Kauf von Kreditpaketen Seit Herbst 2014 kauft die EZB Pfandbriefe (Covered Bonds) und gebündelte Kreditverbriefungen (ABS). Das soll Geschäftsbanken Freiräume zur Vergabe von Krediten verschaffen.





Staatsanleihen Käufe Im Mai 2010 begann die EZB erstmals mit dem Kauf von Staatsanleihen. Das „Securities Markets Programme“ (SMP) sollte den Anstieg der Renditen von Anleihen angeschlagener Euro-Länder bremsen. Bis Anfang 2012 kaufte die EZB Staatspapiere für rund 220 Milliarden Euro, zumeist italienische Anleihen. Im September 2012 ersetzte das Programm „Outright Monetary Transactions“ (OMT) diese Maßnahme: Die EZB erklärt sich dabei bereit, notfalls unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten zu erwerben. Gekauft wurde in diesem Rahmen bisher keine Anleihe.

Quantitative Lockerung Für die sogenannte Quantitative Lockerung druckt sich die Zentralbank quasi selbst Geld und kauft damit in großem Stil Anleihen - Staatsanleihen und andere Papiere wie Unternehmensanleihen. Das tut die EZB seit März 2015. Bis mindestens Ende März 2017 wollen die Währungshüter auf diese Weise 1,74 Billionen Euro in den Markt pumpen. Das soll die Konjunktur ankurbeln und die anhaltend niedrige Inflation wieder in Richtung der EZB-Zielmarke von knapp unter 2,0 Prozent befördern.

+++ Wirtschaftsausblick +++

Mario Draghi betont, dass die Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone auch aufgrund der Politik der EZB sich verbessert hat. Die Inflationsraten sind in Teilen angestiegen, aber liegen noch nicht auf einem dauerhaft stabilen Niveau. Sollte das Ziel von zwei Prozent Inflation nicht erreicht werden, stehe die Zentralbank bereit, ihr Anleihekaufprogramm und ihre Geldpolitik sogar noch auszuweiten.

+++ Alles bleibt es wie es ist +++

Mario Draghi betont, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Leitzinsen bleiben auf dem aktuellen Niveau, auch das Anleihekaufprogramm wird fortgesetzt. Und das mindestens so lang, bis eine nachhaltige Inflationsrate auf die mittlere Frist erreicht ist. Diese muss annähernd bei zwei Prozent liegen.

+++ Auftritt Mario Draghi +++

Der Chef der Europäischen Zentralbank tritt recht gelöst vor die Presse. Er trägt eine dunkelblaue Krawatte und lächelt in die Kameras.