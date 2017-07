Frankfurt/DüsseldorfSo hat die Europäische Zentralbank entschieden:

Der Leitzins bleibt unverändert bei null Prozent .

bleibt unverändert bei . Das Kaufprogramm für Staatsanleihen bleibt bei monatlich 60 Milliarden Euro bis Dezember 2017.

bleibt bei monatlich 60 Milliarden Euro bis Dezember 2017. Der Einlagezinssatz für Banken bleibt unverändert bei minus 0,4 Prozent .

für Banken bleibt unverändert bei . Die EZB ist weiterhin bereit, das Anleihenkaufprogramm von monatlich 60 Milliarden Euro im Hinblick auf Umfang und/oder Dauer jederzeit auszuweiten. Analysten hatten erwartet, dass dieser Passus gestrichen wird.

+++„EZB-Rat darf nächste Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen“+++

Für Friedrich Heineman vom ZEW-Institut ist die „wirkt die Weigerung der EZB, ein allmähliches Auslaufen der Wertpapierkäufe auch nur kommunikativ vorzubereiten, zunehmend dogmatisch. Die Kreditversorgung der Unternehmen hat sich spürbar verbessert, der Konjunkturaufschwung in der Euro-Zone gewinnt an Breite und die Kern-Inflationsrate klettert. In diesem Umfeld ist die sehr aggressive Kombination aus Negativzinsen und Wertpapierkäufen geldpolitisch nicht mehr rational.“

Durch ihre Schweigsamkeit zu den Exit-Plänen für Anleihekäufe und Negativzinsen riskiere die EZB zunehmend, dass sie die Märkte nicht mehr rechtzeitig auf die im nächsten Jahr unverzichtbare geldpolitische Wende vorbereiten kann. Der EZB-Rat dürfe daher die nächste Chance für eine Neuausrichtung der Kommunikation in der Sitzung am 7. September nicht ungenutzt verstreichen lassen.

+++Erste Reaktion zu den Äußerungen Draghis+++

Mittlerweile kommen die ersten kritischen Stimmen zur EZB-Entscheidung. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Europäische Zentralbank heute zumindest verbal einen weiteren kleinen Trippelschritt in Richtung Ausstieg aus der extrem expansiven Geldpolitik gewagt hätte“, betont Michael Kammer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes. Schließlich sei die Konjunktur im Euro-Raum ist in einer guten Verfassung und die einst gehegten Deflationsbefürchtungen seien längst überwunden. „Eine Änderung der Leitzinsen ist aus heutiger Sicht aber noch bis weit ins nächste Jahr hinein unwahrscheinlich.“

+++Diskussion über Anleihenkäufe erst im Herbst+++

Für die EZB ist auch die Zeit noch nicht reif, um über Änderungen an ihrem Anleihen-Kaufprogramm zu beraten. Die Diskussion darüber solle erst „im Herbst geführt werden“. Der Rat der Notenbank sei sich daher auch darüber einig gewesen, vorerst keine Änderung am Ausblick vorzunehmen. Die EZB müsse "geduldig und beharrlich" vorgehen. Viele Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB die Transaktionen ab Januar langsam herunterfährt.

+++Draghi: Haben Veränderung des Anleihekaufprogramms nicht diskutiert+++

Auf die Frage eines Journalisten, ob man Veränderungen im Anleihekaufprogramm besprochen habe, klare Antwort von Draghi: Das haben wir nicht diskutiert.

+++Draghi: Sehr erhebliches Ausmaß an Konjunkturförderung nötig+++

„Ein sehr erhebliches Ausmaß an Konjunkturförderung ist immer noch nötig“, sagte Draghi. Das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone müsse sich erst noch in höheren Inflationsdaten niederschlagen. Die Teuerung werde für einige Monate auf dem aktuellen Niveau verharren. Im Juni lag sie im Währungsgebiet lediglich bei 1,3 Prozent. Die EZB strebt aber knapp zwei Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft an. „Wir müssen beständig sein und geduldig, weil wir noch nicht da sind“.

+++Draghi: Ich kommentiere keine Marktentwicklung+++

Sind Draghis Aussagen nach dem Zinsentscheid vor einem Monat an den Märkten missverstanden worden? So lautete zumindest die Frage eines Journalisten während der Pressekonferenz. Schließlich hatte Draghis Kommentare ein kleines Beben an dem Märkten ausgelöst. Draghis Antwort: Ich kommentiere keine Marktentwicklung.

+++Achterbahnfahrt der Märkte+++

Nach einem wieder starken Euro, der im Vergleich zum US-Dollar plötzlich wieder auf über 1,15 steigt, verliert der deutsche Aktienmarkt 60 Punkte und stabilisiert sich auf der Marke von 12.500 Punkten.

Der Werkzeugkasten der EZB Leitzins Das wichtigste Instrument ist der Leitzins, also der Zins, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Notenbank Geld ausleihen können, um es dann zum Beispiel als Kredit an Unternehmen und Verbraucher weiterzugeben. Im August 2016 liegt der EZB-Zins bei historisch niedrigen 0,0 Prozent. Niedrige Zinsen können die Konjunktur ankurbeln.



Einlagezins In normalen Zeiten bekommen Geschäftsbanken von der EZB Zinsen für überschüssiges Geld, das sie bei der Zentralbank parken. Im Juni 2014 senkten die Währungshüter den Zins unter die Nullgrenze. Aktuell müssen die Kreditinstitute einen Strafzins von 0,4 Prozent zahlen. Das Ziel ist eine Schwächung des Euro und ein Abbau der Einlagen der Banken bei der EZB.



Geldspritzen Ende 2011/Anfang 2012 unterstützte die EZB Banken mit Notkrediten (LTRO) im Volumen von einer Billion Euro. Die Kredite wurden zu Mini-Zinsen und für drei Jahre gewährt. 2014 folgten weitere Notkredite, allerdings diesmal in deutlich geringerem Umfang.

Kauf von Kreditpaketen Seit Herbst 2014 kauft die EZB Pfandbriefe (Covered Bonds) und gebündelte Kreditverbriefungen (ABS). Das soll Geschäftsbanken Freiräume zur Vergabe von Krediten verschaffen.





Staatsanleihen Käufe Im Mai 2010 begann die EZB erstmals mit dem Kauf von Staatsanleihen. Das „Securities Markets Programme“ (SMP) sollte den Anstieg der Renditen von Anleihen angeschlagener Euro-Länder bremsen. Bis Anfang 2012 kaufte die EZB Staatspapiere für rund 220 Milliarden Euro, zumeist italienische Anleihen. Im September 2012 ersetzte das Programm „Outright Monetary Transactions“ (OMT) diese Maßnahme: Die EZB erklärt sich dabei bereit, notfalls unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten zu erwerben. Gekauft wurde in diesem Rahmen bisher keine Anleihe.

Quantitative Lockerung Für die sogenannte Quantitative Lockerung druckt sich die Zentralbank quasi selbst Geld und kauft damit in großem Stil Anleihen - Staatsanleihen und andere Papiere wie Unternehmensanleihen. Das tut die EZB seit März 2015. Bis mindestens Ende März 2017 wollen die Währungshüter auf diese Weise 1,74 Billionen Euro in den Markt pumpen. Das soll die Konjunktur ankurbeln und die anhaltend niedrige Inflation wieder in Richtung der EZB-Zielmarke von knapp unter 2,0 Prozent befördern.

+++Draghi: Notenbank muss Inflation weiter anheizen+++

Die Inflation ist für EZB-Präsident Draghi immer noch zu niedrig. Daher sei weiterhin "ein sehr substanzielles Maß" an konjunkturstützender Geldpolitik nötig, sagte der Italiener. Die Inflationsrate dürfte noch einige Monate auf dem aktuellen Niveau verharren. Die Notenbank strebt mittelfristig eine Teuerung von knapp unter zwei Prozent an, die als ideal für die Konjunktur gilt. Im Juni war sie aber auf das Jahrestief von 1,3 Prozent gesunken, da sich Energie nicht mehr so stark verteuerte wie zuletzt.