 ++ Newsblog zur EZB-Sitzung ++: Mario Draghi verteidigt Zinsentscheid

Mario Draghi Der EZB-Präsident verteidigt in seiner Pressekonferenz den Zinsentscheid.

Die Anspannung hielt sich in Grenzen: Praktisch alle Analysten hatten im Vorfeld der aktuellen Zinssitzung damit gerechnet, dass Notenbankchef Mario Draghi nichts an der Geldpolitik verändert. Dabei ist es geblieben. Der Anteil an überraschenden Neuigkeiten beim Zinsentscheid beläuft sich auf null Prozent. So hoch liegt auch in Zukunft der Schlüsselzinssatz für die Refinanzierung von Geschäftsbanken. Allerdings dürfte das eiserne Festhalten an der bisherigen Geldpolitik nicht nur auf Zustimmung stoßen: Die Inflation ist in Deutschland wieder angestiegen – auf zwei Prozent, wie das Statistische Bundesamt heute bekanntgab. Auf der Pressekonferenz ab 14:30 Uhr wurden Mario Draghi viele kritische Fragen gestellt. Die Ereignisse des Tages zum Nachlesen.

So hat die Europäische Zentralbank entschieden:

Der Leitzins bleibt unverändert bei null Prozent .

bleibt unverändert bei . Das Kaufprogramm für Staatsanleihen bleibt bei monatlich 60 Milliarden Euro bis Dezember 2017.

bleibt bei monatlich 60 Milliarden Euro bis Dezember 2017. Der Einlagezinssatz für Banken bleibt unverändert bei minus 0,4 Prozent .

für Banken bleibt unverändert bei . Die EZB hat angekündigt, der Leitzins werde auch weit über die Zeit des Anleihekauf-Programms hinaus auf dem aktuellen Niveau – oder sogar noch tiefer – verharren.

Stimmen zur EZB-Entscheidung vom 27. April 2017 LBBW „Weniger pessimistisch - so könnte man mit zwei Worten die heutige EZB-Entscheidung und anschließende Pressekonferenz zusammenfassen. EZB-Chef Draghi betonte, dass die Abwärtsrisiken etwas abgenommen haben und sich der Aufschwung im Euro-Raum weiter festigt. Zu einer Anpassung des Ausblicks konnte sich der EZB-Rat dann aber doch nicht durchringen, dieser Schritt könnte im Juni anstehen. Dann nämlich stellt die EZB die neuen Projektionen für das Wachstum und die Inflation im Euro-Raum vor.“ – Uwe Burkert, LBBW

Nordea „In der EZB haben die Tauben weiter das Sagen, eine Straffung der Geldpolitik steht fürs Erste nicht an. Die Tür für weitere Zinssenkungen offen zu halten, passt schon länger nicht mehr in die Landschaft. Ich meine auch nicht, dass beim Wachstum immer noch die Abwärtsrisiken überwiegen. Nach dem zweiten Wahlgang in Frankreich wird die EZB optimistischer in die Zukunft schauen und sich endgültig von Zinssenkungen verabschieden. Zinserhöhungen sind aber für lange Zeit kein Thema für die Mehrheit im EZB-Rat.“ – Holger Sandte, Nordea

ZEW „Die EZB läuft zunehmend Gefahr, den richtigen Zeitpunkt für eine Änderung ihrer Kommunikation zu verpassen. Das sorgenvolle Wording des monatlichen Kommuniqués passt immer weniger zur stark verbesserten Datenlage. Spätestens nach einer Bestätigung von Emmanuel Macron als französischem Präsidenten muss EZB-Präsident Mario Draghi endlich Farbe bekennen, wann und auf welche Weise der Ausstieg aus der extrem expansiven Geldpolitik beginnen soll. Sonst dürften ihm die EZB-Beobachter bald Starrsinn vorwerfen. Anleihenkäufe und Negativzinsen mögen der Konjunktur zwar helfen, ihre gefährlichen Nebenwirkungen für die Stabilität der Banken nehmen jedoch erkennbar zu. Auch sollte die EZB den Eindruck vermeiden, ihre Geldpolitik zu einseitig an den Interessen wenig reformbereiter Mitgliedsstaaten zu orientieren.“ – Friedrich Heinemann, ZEW

+++ Wie sieht der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik aus? +++

Draghi betont, dass die negativen geopolitischen Einflüsse aktuell den größten Einfluss auf die Entwicklung der Euro-Zone hätten. Der Präsident der Europäischen Zentralbank stellt noch einmal klar, dass weiterhin die bekannte Reihenfolge bei einem möglichen zukünftigen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gelte: Zuerst würde in diesem Fall das Anleihekaufprogramm zurückgefahren, erst danach könnte über Zinssenkungen nachgedacht werden. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die aktuelle Niedrigzinsphase bis weit über das Jahresende 2017 hinaus anhält. Im Anschluss bedankt sich Mario Draghi bei den versammelten Journalisten und beendet die Pressekonferenz.

+++ Möglicher Austritt Frankreichs aus der Euro-Zone +++

Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen hat sich für einen Euro-Austritt Frankreichs ausgesprochen. Welchen Einfluss hat dies auf das Treffen des EZB-Rats gehabt, ist eine Frage. Draghi betont, der Rat diskutiere nicht über einzelne politische Entwicklungen. Er halte an seiner Aussage fest, dass sich die zyklische Erholung der Euro-Zone wahrscheinlich fortsetzen werde.

+++ Globale Risiken und der Einfluss des Brexit +++

Mario Draghi soll genauer erklären, was er mit dem Einfluss globaler Risiken gemeint hat. Draghi sagt, die politischen Risiken in der Euro-Zone hätten in den vergangenen Monaten eher abgenommen. Dafür hätten jedoch die geopolitischen Risiken zugenommen. Ein wichtiges europäisches Thema sei der anstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die Unsicherheit über die Länge der Verhandlungen und die finale Ausgestaltung des Austritts führe schon heute zu negativen ökonomischen Effekten. Draghi ruft dazu auf, nicht zu vergessen, dass die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU auch in Zukunft bestehen blieben.

+++ Strukturreformen +++

Strukturreformen seien in der Euro-Zone nicht in dem Umfang durchgeführt worden, wie es nötig gewesen wäre. Insbesondere die Innovationsschwäche sei ein europäisches Problem. Zu selten seien Innovationen weitergegeben oder sogar neu entwickelt worden. Strukturreformen könnten die Weitergabe von Innovationen befeuern, etwa durch eine Rückführung der Regulierung. In vielen Ländern sei die Umsetzung entsprechender Reformen jedoch schwierig.

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent)

9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)

+++ Globalisierung +++

Die Globalisierung habe einen positiven Einfluss auf viele Staaten gehabt, sagt der EZB-Präsident, das sei unbestritten. Jedoch müsse ihr Einfluss sozial abgefedert werden für diejenigen Menschen, die negativ durch die Globalisierung beeinflusst worden seien.

+++ Einfluss einzelner Länder auf die Entscheidungen +++

Draghi betont, dass die Zentralbank ihre Geldpolitik ausschließlich an Durchschnittswerten ausrichte. Die Entwicklung in einzelnen Ländern spiele für die Entscheidungsfindung keine Rolle. Auch die Konjunktur spiele keine Rolle; das eigene Mandat umfasse nur das Ziel der Preisstabilität.

+++ Globale Einflüsse +++

Bezüglich der globalen Unsicherheiten kommt ein Journalist auf die Treffen von Mario Draghi mit Vertretern der neuen US-Administration in Washington zu sprechen. Die wichtigste Schlussfolgerung ist laut Draghi die folgende: Es sei unreif, geldpolitische Beschlüsse auf der Basis aktueller Pläne der US-Regierung zu treffen. In Washington sei zu viel in Bewegung. Jedoch gebe es positive Nachrichten bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines handelspolitisch protektionistischen Kurses – Trump könnte, im Klartext, von weiteren Handelsschranken absehen.

+++ Geschwindigkeit von Zinserhöhungen +++

Handelsblatt-Korrespondent Jan Mallien fragt nach den Erfahrungen verschiedener Zentralbanken mit verfrühten Zinserhöhungen. Gerade die EZB habe hier in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht. Mario Draghi betont, die „biases“, Fehleinschätzungen der Vergangenheit hätten sich vor allem auf die Inflationsrate bezogen, nicht auf die Wachstumsrate. „Wir sind noch nicht soweit“, betont Draghi, eine Neueinschätzung der Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen vorzunehmen.

+++ Wann steigt die EZB aus der lockeren Geldpolitik aus? +++

Die Gesamtsituation habe sich tatsächlich verbessert. Das Wirtschaftswachstum habe auf breiter und solider Basis angezogen, betont Draghi. Seit 2013 habe die Wirtschaftsentwicklung in der Euro-Zone von einem Quartal zum anderen angezogen. Der Unterschied sei, dass man nun nicht mehr nur von einer soliden, sondern sogar von einer breiten Basis spreche könne: Die positive Entwicklung habe nicht nur in einigen wenigen Staaten, sondern in den meisten angezogen. Insbesondere der Rückgang der Arbeitslosigkeit sei hervorzuheben, auch wenn eine Arbeitslosenquote von neun Prozent oder mehr weiterhin problematisch sei. Die Zuwächse auf dem Arbeitsmarkt hätten einen Teil der Jobverluste der letzten Wirtschaftskrise ausgeglichen. Auch hätten die europäischen Haushalte mehr Geld zum Ausgeben zur Verfügung – allerdings nicht aufgrund von gestiegenen Löhnen, sondern aufgrund einer höheren Beschäftigungsquote.

+++ Quantitative Easing +++

Das gerade aus Deutschland immer wieder kritisierte Programm der Quantitativen Lockerung verteidigt Mario Draghi auf Nachfrage. Der milliardenschwere Aufkauf von Staatsanleihen der Euro-Zone bei den Geschäftsbanken durch die EZB habe sich positiv auf die Inflationsentwicklung ausgewirkt – und werde daher fortgesetzt.

+++ Inflationsausblick +++

Aus Sicht der EZB gibt es keinen Grund, den Inflationsausblick zu verändern. Man sei weiterhin nicht davon überzeugt, dass die Inflation ohne Hilfe der geldpolitischen Maßnahmen dauerhaft im Rahmen des eigenen Zielbereichs liegen werde. Für einen optimistischeren Ausblick bestünde derzeit keine Veranlassung.

+++ Zukunft des Inflationspfads +++

Mario Draghi betont die Wichtigkeit eines nachhaltigen Inflationspfads. Zwar sei die Preissteigerung im Euro-Raum angezogen, auch aufgrund des Einflusses der Geldpolitik. Jedoch hätten insbesondere die Energiepreise weiter einen großen Einfluss. Draghi zitiert den jüngsten Anstieg der Ölpreise und sagt, die übergeordnete Aufgabe sei und bleibe, eine dauerhaft höhere Inflationsrate zu erreichen.

+++ Kritik von Wolfgang Schäuble +++

Draghi sagt, er kommentiere die Kritik an der Geldpolitik etwa aus dem deutschen Raum grundsätzlich nicht. Gleichzeitig erlaubt er sich aber einen Seitenhieb auf den deutschen Finanzminister: „Es ist doch ironisch, dass ausgerechnet diejenigen die Europäische Zentralbank kritisieren, die in der Vergangenheit immer deren Unabhängigkeit betont haben.“