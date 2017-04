„Wir machen keine Geldpolitik in Bezug auf politische Wahlen“

+++ Einfluss der Frankreich-Wahl +++

Auf die Frage, welchen Einfluss die französische Präsidentschaftswahl und die anstehende zweite Wahlrunde auf die Entscheidungen der EZB gehabt habe, betont Mario Draghi: „Wir machen keine Geldpolitik in Bezug auf politische Wahlen.“ Der EZB-Präsident gesteht aber ein, dass es im Rat eine Diskussion über die Auswirkungen der Wahl gegeben habe. Jedoch, das betont Draghi, nicht bezüglich der Inflations-, sondern bezüglich der europäischen Wirtschaftsentwicklung.

+++ Forderung nach Reformen +++

Um den Aufschwung der europäischen Wirtschaft zu stützen und weiterzuführen, müssten alle Staaten der Euro-Zone weitere Reformen durchführen, mahnt Mario Draghi. Dies beinhalte Reformen der Finanzverfassung, des Arbeitsmarktes und Strukturreformen. Im Anschluss an sein Plädoyer an die europäischen Staats- und Regierungschefs, im Reformeifer nicht nachzulassen, um die Wirtschaftsentwicklung weiter anzutreiben, öffnet Draghi die Pressekonferenz für die Fragen der anwesenden Journalisten aus dem In- und Ausland.

+++ Anstieg der Kreditvergabe +++

Die EZB hat einen Anstieg der Kreditvergabe in der Euro-Zone verzeichnet. So seien seit Jahresbeginn verstärkt Kredite im Unternehmensbereich und in praktisch allen anderen Bereichen vergeben worden. Die Haushaltsnachfrage nach Krediten bleibe allerdings hinter der Nachfrage aus der Wirtschaft zurück, sagt Draghi.

+++ Inflation +++

Die Inflation sei in der Euro-Zone angestiegen, bis auf den Wert von 1,5 Prozent im März. Dies sei eine positive Entwicklung, betont Mario Draghi. Jedoch solle man die Entwicklung nicht überschätzen: Der Anstieg sei in wesentlichen Teilen auch auf den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen. Die Kerninflationsrate liege mit 0,9 Prozent weiterhin zu niedrig. Jedoch habe die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank definitiv einen positiven Einfluss gehabt. Nun gehe es darum, diesen Trend zu verstärken.

+++ Zuwachs an Arbeitsplätzen +++

Der EZB-Chef führt seine positive Einschätzung der europäischen Wirtschaftsaussichten weiter aus. Es habe in Europa einen Anstieg an Arbeitsplätzen gegeben, zum einen aufgrund der guten Wirtschaftsentwicklung, zum anderen aber auch aufgrund vergangener Arbeitsmarktreformen.

Der Werkzeugkasten der EZB Leitzins Das wichtigste Instrument ist der Leitzins, also der Zins, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Notenbank Geld ausleihen können, um es dann zum Beispiel als Kredit an Unternehmen und Verbraucher weiterzugeben. Im August 2016 liegt der EZB-Zins bei historisch niedrigen 0,0 Prozent. Niedrige Zinsen können die Konjunktur ankurbeln.



Einlagezins In normalen Zeiten bekommen Geschäftsbanken von der EZB Zinsen für überschüssiges Geld, das sie bei der Zentralbank parken. Im Juni 2014 senkten die Währungshüter den Zins unter die Nullgrenze. Aktuell müssen die Kreditinstitute einen Strafzins von 0,4 Prozent zahlen. Das Ziel ist eine Schwächung des Euro und ein Abbau der Einlagen der Banken bei der EZB.



Geldspritzen Ende 2011/Anfang 2012 unterstützte die EZB Banken mit Notkrediten (LTRO) im Volumen von einer Billion Euro. Die Kredite wurden zu Mini-Zinsen und für drei Jahre gewährt. 2014 folgten weitere Notkredite, allerdings diesmal in deutlich geringerem Umfang.

Kauf von Kreditpaketen Seit Herbst 2014 kauft die EZB Pfandbriefe (Covered Bonds) und gebündelte Kreditverbriefungen (ABS). Das soll Geschäftsbanken Freiräume zur Vergabe von Krediten verschaffen.





Staatsanleihen Käufe Im Mai 2010 begann die EZB erstmals mit dem Kauf von Staatsanleihen. Das „Securities Markets Programme“ (SMP) sollte den Anstieg der Renditen von Anleihen angeschlagener Euro-Länder bremsen. Bis Anfang 2012 kaufte die EZB Staatspapiere für rund 220 Milliarden Euro, zumeist italienische Anleihen. Im September 2012 ersetzte das Programm „Outright Monetary Transactions“ (OMT) diese Maßnahme: Die EZB erklärt sich dabei bereit, notfalls unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten zu erwerben. Gekauft wurde in diesem Rahmen bisher keine Anleihe.

Quantitative Lockerung Für die sogenannte Quantitative Lockerung druckt sich die Zentralbank quasi selbst Geld und kauft damit in großem Stil Anleihen - Staatsanleihen und andere Papiere wie Unternehmensanleihen. Das tut die EZB seit März 2015. Bis mindestens Ende März 2017 wollen die Währungshüter auf diese Weise 1,74 Billionen Euro in den Markt pumpen. Das soll die Konjunktur ankurbeln und die anhaltend niedrige Inflation wieder in Richtung der EZB-Zielmarke von knapp unter 2,0 Prozent befördern.

+++ Wirtschaftsausblick +++

Mario Draghi betont, dass sich die Wirtschaftsentwicklung in der Euro-Zone auch aufgrund der Politik der EZB verbessert hat. Die Inflationsraten sind in Teilen angestiegen, aber liegen noch nicht auf einem dauerhaft stabilen Niveau. Sollte das Ziel von annähernd zwei Prozent Inflation nicht erreicht werden, stehe die Zentralbank bereit, ihr Anleihekaufprogramm und ihre Geldpolitik sogar noch auszuweiten.

+++ Alles bleibt so, wie es ist +++

Mario Draghi betont, dass alles so bleibt, wie es ist: Die Leitzinsen verharren auf dem aktuellen Niveau, auch das Anleihekaufprogramm wird fortgesetzt. Und das mindestens so lang, bis auf die mittlere Frist eine nachhaltige Inflationsrate erreicht ist. Diese muss annähernd bei zwei Prozent liegen. Draghi bekräftigt zudem, die Schlüsselzinssätze würden weit über die Zeit des Anleihen-Kaufprogramms hinaus auf dem aktuellen Niveau oder sogar noch niedriger liegen. „Ein erhebliches Ausmaß an geldpolitischer Unterstützung ist immer noch nötig“, wiederholte Draghi seine Aussagen der Vergangenheit. Was er nicht wiederholt, ist sein Satz, dass die EZB notfalls „alle verfügbaren Instrumente“ nutzen werde.

+++ Auftritt Mario Draghi +++

Der Chef der Europäischen Zentralbank tritt recht gelöst vor die Presse. Er trägt eine dunkelblaue Krawatte und lächelt in die Kameras.

+++ Der Zinsentscheid ist da +++

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erwartungsgemäß ihre Leitzinsen nicht angetastet. Der Schlüsselsatz für die Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibe bei 0,0 Prozent, teilten die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt mit. Auf diesem Rekordtief liegt er bereits seit März 2016. Auch die Strafzinsen für Banken, wenn diese über Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken, wurden nicht angetastet. Der sogenannte Einlagensatz bleibt bei minus 0,4 Prozent.

Auch an den insbesondere in Deutschland umstrittenen Anleihekäufen machten die Euro-Wächter keine Abstriche. Sie sollen bis mindestens Ende 2017 laufen und dann ein Volumen von 2,28 Billionen Euro erreichen. Die EZB bekräftigte zudem, die Schlüsselsätze würden weit über die Zeit des Anleihen-Kaufprogramms hinaus auf dem aktuellen Niveau oder sogar noch niedriger liegen.

Zuletzt hatten gestiegene Inflationszahlen in der Euro-Zone, insbesondere in Deutschland, den Druck auf die Notenbanker erhöht, ihre extrem expansive Geldpolitik zurückzufahren. Die Verbraucherpreise waren im Februar in Deutschland um 2,2 Prozent angestiegen. Im März allerdings schwächte sich die Jahresinflationsrate im Euroraum nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat auf 1,5 Prozent ab. Im Februar hatte sie getrieben von höheren Energiepreisen noch bei 2,0 Prozent gelegen. Im April könnte sich der Preisanstieg nun wieder beschleunigt haben. Darauf deuten Daten aus Deutschland hin: In Europas größter Volkswirtschaft stieg die jährliche Teuerungsrate auf 2,0 Prozent.

Nach Einschätzung der Währungshüter werden die Verbraucherpreise im Euro-Raum weiter deutlich schneller anziehen als zuletzt erwartet. Für das laufende Jahr rechnet die Notenbank nun mit einer Teuerungsrate von 1,7 Prozent. Im Dezember war sie noch von 1,3 Prozent ausgegangen. Auch die mittelfristigen Aussichten für die Konjunktur beurteilt die EZB etwas optimistischer. Die Kerninflation – ohne die schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise – ist aus Sicht der Notenbank mit 0,9 Prozent allerdings immer noch zu niedrig.