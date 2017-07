 Bank of Canada: Kanadische Notenbank hebt Leitzinsen an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bank of Canada Die kanadische Notenbank hat sich für eine Anhebung des Leitzins entschieden. (Foto: Reuters)

OttawaDie kanadische Zentralbank folgt dem Beispiel der USA und hebt die Leitzinsen an. Die Bank von Kanada setzte ihren Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf 0,75 Prozent hoch, wie sie am Mittwoch mitteilte. Weitere Zinserhöhungen hingen von den Konjunkturdaten und daraus resultierenden Hinweisen über die Inflationsentwicklung ab. In den USA hatte die Notenbank Federal Reserve im Juni ihren Schlüsselsatz auf das Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben.

Die Währungshüter kündigten zudem an, sie würden weiterhin kurzfristige Preisschwankungen daraufhin untersuchen, ob diese geldpolitisch zu ignorieren sind. Zuletzt hätten insbesondere Stromrabatte die Teuerung gedämpft. Die Notenbank erwartet im laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent. Für 2018 stellte die Bank von Kanada einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,0 Prozent in Aussicht.