 Bank of England: Leitzins verharrt auf Rekordtief

Bank of England Der Leitzins bleibt vorerst bei 0,25 Prozent. (Foto: Reuters)

LondonTrotz kräftig gestiegener Preise in Großbritannien tastet die Notenbank den historisch niedrigen Leitzins vorerst nicht an. Er verharrt bei 0,25 Prozent. Zugleich signalisierte die Notenbank, dass bei weiter steigendem Preisdruck eine Erhöhung „in den kommenden Monaten“ wahrscheinlich sei. Wie die Bank of England (BoE) am Donnerstag weiter mitteilte, fiel die Entscheidung, den Zinssatz zunächst beizubehalten, mit sieben zu zwei Stimmen. Zugleich behielt sie das Volumen ihres Anleihenprogramms von 435 Milliarden Pfund (knapp 483 Milliarden Euro) bei.

Die BoE hatte die Käufe im August 2016 unter dem Eindruck des Brexit-Schocks auf diesen Stand erhöht. Zugleich senkte sie seinerzeit den Schlüsselzins auf das aktuell gültige Niveau. Großbritannien ist in der Folge des Anti-EU-Votums in eine schwierige Lage geraten, da die Preise anziehen und zugleich die einst brummende Konjunktur langsamer läuft.

In Erwartung einer baldigen Zinserhöhung in Großbritannien decken sich Anleger mit Pfund Sterling ein. Die Währung verteuerte sich am Donnerstagmittag binnen Minuten um mehr als einen US-Cent und kostete mit 1,3335 Dollar so viel wie zuletzt vor einem Jahr.

Die Jahresteuerung war im August mit 2,9 Prozent so hoch wie seit Mai nicht mehr und noch einen Tick höher als im Vormonat. Damit entfernt sich die Inflationsrate weiter vom Ziel der BoE, die zwei Prozent anpeilt. Getrieben werden die Preise vor allem durch das Pfund, das nach dem Brexit-Votum vom Juni 2016 unter Druck geraten ist. Da der Lohnzuwachs mit der Inflation nicht Schritt hält, ist die Kauflaune der Bürger getrübt: Dies erweist sich als Bremsklotz für die Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs zwischen April und Juni lediglich um 0,3 Prozent. Neben der Zurückhaltung der Konsumenten trugen auch stagnierende Investitionen der Firmen und eine Flaute am Bau zur mauen Konjunktur bei.