BIZ-Chef Agustin Carstens „Der Bitcoin ist Blase, Schneeballsystem und Umweltdesaster“

Der Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Agustin Carstens, warnt eindringlich vor Bitcoin. Die Kryptowährung sei der Versuch, Geld aus dem Nichts zu schaffen. Notenbanken und Regulierer müssten einschreiten.

BIZ-Chef Carstens sieht große Nachteile und Gefahren der Kryptowährung. (Foto: Reuters) Bitcoin

FrankfurtDie Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hält sich mit politischen Statements normalerweise zurück. Wenn es aber um das Thema Bitcoin geht, legt ihr Chef Agustin Carstens seine Zurückhaltung ab. „Der Bitcoin ist inzwischen zu einer Mischung aus Blase, Schneeballsystem und einem Desaster für die Umwelt geworden“, warnte er am Dienstag in einem Vortrag an der Universität Frankfurt. „Es hat immer Versuche gegeben, Geld aus dem Nichts zu schöpfen, und das scheint hier der Fall zu sein.“

Carstens forderte die Notenbanken dazu auf, einzuschreiten: „Zentralbanken müssen bereit sein, falls nötig zu intervenieren“, sagte er. Schließlich würden Kryptowährungen wie der Bitcoin die institutionelle Infrastruktur des Finanzsystems nutzen. Dies verleihe ihnen Anzeichen von Glaubwürdigkeit.



In den vergangenen Tagen sind Kryptowährungen stark unter Druck geraten. Am Dienstag fiel der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, auf der Handelsplattform Bitstamp erstmals seit November unter die Marke von 6.000 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin mehr als die Hälfte seines Werts verloren. Ein Grund für die Kursabschläge ist auch die Furcht vor mehr Regulierung.

Hacker-Angriffe auf Kryptobörsen Mt. Gox Am bekanntesten ist die Attacke auf die damals weltgrößte Bitcoin-Börse Mt.Gox aus Japan. Etwa 25.000 Kunden verloren rund 650.000 Bitcoin - aktueller Wert: 7,3 Milliarden Dollar. Die Bitcoin-Börse, über die seinerzeit 90 Prozent des weltweiten Handels abgewickelt wurde, schlitterte daraufhin Anfang 2014 in die Pleite. Der Insolvenz-Verwalter der Börse hat Ansprüche von Geschädigten im Volumen von 400 Millionen Dollar anerkannt. Coincheck Im Januar 2018 erbeuten Hacker bei der ebenfalls in Japan ansässigen Börse Coincheck Coins der Kryptowährung Nem im Volumen von 530 Millionen Dollar. Der Betreiber der Handelsplattform kündigte an, den Geschädigten knapp 90 Prozent ihres Verlustes ersetzen zu wollen. Unklar blieb zunächst wie und bis wann. Nicehash Der slowenischen Handelsplattform NiceHash wurden im Dezember 2017 eigenen Angaben zufolge 4700 Bitcoin im Wert von 53 Millionen Dollar gestohlen. NiceHash sprach von einem „hochprofessionellen Angriff”. YouBit Wiederholte Hacker-Angriffe trieben die südkoreanische Krypto-Börse Youbit im Ende Dezember 2017 in die Pleite. Die südkoreanische Agentur für Cyber-Sicherheit Kisa machte Nordkorea für mindestens eine der Attacken verantwortlich. Tether Das Startup Tether teilte am Ende November 2017 mit, "externe Angreifer" hätten die gleichnamige Kryptowährung im Volumen von 31 Millionen Dollar gestohlen. Dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge ist Tether mit einem Börsenwert von insgesamt 2,2 Milliarden Dollar die Nummer 23 der insgesamt etwa 1500 Internet-Währungen. Bitfinex Im August 2016 erbeuteten Hacker bei einem Angriff auf die Hongkonger Handelsplattform Bitfinex 120.000 Bitcoin im damaligen Wert von etwa 70 Millionen Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs beläuft sich der Schaden auf 0,7 Milliarden Dollar. Im Dezember 2017 gibt die Börse bekannt, dass Hacker wiederholt versuchten, die Rechner der Börse lahmzulegen. Cryptsy Im Juli 2017 wurde der Betreiber der kollabierten Börse Cryptsy dazu verurteilt, 8,2 Millionen Dollar an seine Kunden zu zahlen. Der Richter sah es als erwiesen an, dass 11.325 Bitcoin gestohlen wurden. Allerdings blieb unklar, von wem. Kraken Am 7. Mai 2017 verloren Kunden der Handelsplattform Kraken einer Klageschrift zufolge fünf Millionen Dollar, weil sie während eines Hacker-Angriffs nicht auf ihre Konten zugreifen konnten. In dieser Zeit stürzte der Kurs der Internet-Währung Ether auf der Handelsplattform um 70 Prozent ab. Die Ether-Bestände derjenigen Anleger, die auf Pump spekuliert hatten, wurden daher zwangsverkauft.

Bislang haben sich Notenbanker sehr kritisch über Bitcoin geäußert, aber auch darauf verwiesen, dass sie kaum direkte Eingriffsmöglichkeiten hätten. EZB-Präsident Mario Draghi sagte etwa vor dem Europaparlament, dass die Notenbank keine Möglichkeiten habe, um ein Verbot oder eine Regulierung von Bitcoin durchzusetzen.

Carstens dagegen sieht durchaus Punkte, wo die Notenbanken ansetzen könnten. Dies sei kein Feld für „Laissez-faire-Experimente“. „Eine gute Möglichkeit, um zu regulieren, gibt es an der Schnittstelle zwischen Bitcoin und dem normalen Geldsystem“, so Carstens.

Es sei in gewisser Weise ein Widerspruch, dass Bitcoins ausgerechnet auf Börsen angewiesen seien, wo es doch eigentlich darum gegangen sei, den Zahlungsverkehr zu dezentralisieren. Hier aber müssten die Regulierer ansetzen. Sie müssten darauf achten, dass die Verbindungen von Kryptowährungen zu wirklichen Währungen nicht „parasitär“ würden. Zudem müsse das Prinzip gelten: „gleiches Risiko, gleiche Regulierung“. Es dürften keine Ausnahmen erlaubt werden.

Kryptowährungen geben laut Carstens nur vor, Währungen zu sein. Sie erfüllten jedoch keine der grundlegenden Geldfunktionen, die in Lehrbüchern für Geld genannt werden. Die hohe Schwankungsanfälligkeit erschwere etwa die Nutzung als Zahlungsmittel und als Wertspeicher. Auch als Recheneinheit kämen Kryptowährungen nicht infrage.