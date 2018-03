Bostjan Jazbec Sloweniens Notenbank-Chef tritt nach Morddrohungen Ende April zurück

Bostjan Jazbec tritt in wenigen Wochen von seinem Amt als Notenbankchef zurück. Arbeitslos wird er danach aber nicht.

Ende April tritt Jazbec als slowenischer Notenbankchef zurück. (Foto: Reuters) Bostjan Jazbec

LjubljanaSloweniens Notenbank-Gouverneur Bostjan Jazbec tritt am 30. April zurück. Vorübergehend werde Vize-Chef Primoz Dolenc dessen Aufgaben übernehmen, teilte die Bank von Slowenien am Donnerstag in Ljubljana mit.

Unlängst war bekanntgeworden, dass Jazbec ins Direktorium der europäischen Behörde für die Abwicklung maroder Banken SRB wechselt. Dort soll der Notenbanker künftig für Abwicklungsplanung und -entscheidungen zuständig sein. Jazbec ist seit Juli 2013 Notenbank-Chef Sloweniens.