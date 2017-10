 Bruttoinlandsprodukt: US-Wirtschaft legt trotz Stürmen im Sommer zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wirtschaft wächst trotz Stürmen Der Hurrikan „Harvey“ sorgte im August in den USA für Zerstörungen. (Foto: dpa)

WashingtonDie US-Wirtschaft hat trotz der verheerenden Wirbelstürme im Sommer ihr Wachstumstempo nur leicht gedrosselt. Zwischen Juli und September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Experten hatten mit einem Plus von 2,5 Prozent gerechnet, nachdem das BIP im Frühjahr um 3,1 Prozent zugelegt hatte.

Die Fed hatte bereits zuvor erklärt, dass die Hurrikans „Harvey“ und „Irma“ das Wachstum im dritten Quartal beeinträchtigt haben dürften. Dieser Effekt wird laut der US-Notenbank jedoch nur vorübergehend sein. Sie hatte die Leitzinsen zuletzt im Juni auf die jetzige Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben und will noch dieses Jahr nachlegen, wenn die Konjunkturlage es erlaubt.