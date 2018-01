 Bundesbank-Chef: Weidmann plädiert für Auslaufen der EZB-Anleihekäufe 2018

Bundesbank-Chef Weidmann fordert ein Auslaufen der EZB-Anleihekäufe in diesem Jahr. Sie hätten nicht vernachlässigbare negative Wirkungen. In der EZB mehrten sich zuletzt die Stimmen, die in die gleiche Kerbe schlagen.

Weidmann stand insbesondere den Käufen von Staatsanleihen von Anfang an kritisch gegenüber. (Foto: dpa) Jens Weidmann FrankfurtBundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich für ein Auslaufen des billionenschweren Anleihekaufprogramms der EZB in diesem Jahr ausgesprochen. „Das hielte ich aus heutiger Sicht für angemessen", sagte Weidmann der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" laut einem Vorabbericht aus der Mittwochausgabe. Die Käufe hätten nicht vernachlässigbare negative Wirkungen. „So sind die Zentralbanken dadurch inzwischen zu den größten Gläubigern der Staaten geworden." Weidmann stand insbesondere den Käufen von Staatsanleihen von Anfang an kritisch gegenüber. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Notenbanken erwerben bereits seit März 2015 Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um die Konjunktur und die aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation anzuschieben. Das Programm wurde zuletzt im Oktober bis mindestens Ende September 2018 verlängert. Allerdings halbierten die Währungshüter ab diesem Januar das monatliche Kaufvolumen auf 30 Milliarden Euro, da die Wirtschaft im Währungsraum inzwischen deutlich besser läuft. In der EZB mehrten sich zuletzt die Stimmen, die angesichts des Konjunkturaufschwungs ein Ende der Anleihekäufe im laufenden Jahr für möglich halten. Österreichs Notenbank-Chef Ewald Nowotny hatte sich unlängst so geäußert. Aus Sicht des EZB-Direktors Benoît Cœuré besteht inzwischen eine realistische Chance, dass die im Oktober beschlossene Verlängerung der Käufe die letzte gewesen ist. rtr