 Bundesfinanzminister Schäuble: „Die Zinsentwicklung wird sich normalisieren“

Wolfgang Schäuble Der Bundesfinanzminister rechnet mit einer baldigen Zinswende in Europa. (Foto: AFP)

BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rechnet mit einer baldigen Abkehr von der bislang ultralockeren Geldpolitik in Europa. „Die Zinsentwicklung wird ja auch wieder demnächst anfangen, sich zu normalisieren“, sagte Schäuble am Dienstag bei einer CDU-Veranstaltung in Berlin. „Das kann man ja auch aus der Kommunikation der EZB schließen“, ergänzte er. Schäuble hatte sich in letzter Zeit wiederholt für einen behutsamen Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik ausgesprochen. Andernfalls fürchtet er wachsende Stabilitätsgefahren.

Der Minister bekannte sich erneut zur Fortsetzung einer nachhaltigen, stabilitätsorientierten und soliden Finanzpolitik in Deutschland ohne staatliche Neuverschuldung. Den Spielraum für mögliche Steuersenkungen veranschlagte er auf rund 15 Milliarden Euro oder ein halbes Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung.