 Daniele Nouy: EZB-Aufseherin für grenzüberschreitende Bankenfusionen

Daniele Nouy Die Vorsitzende der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht beim Abbau fauler Kredite vor allem bei den Geldhäusern Zyperns kräftigen Nachholbedarf. (Foto: dpa)

Frankfurt/NikosiaDie Europäische Zentralbank (EZB) setzt auf das Entstehen pan-europäischer Geldhäuser. Die Börsen würden dies als ein Zeichen verstehen, dass es nun einen einheitlichen Rechtsraum gebe „und dass wir den Weg für diese Art von Fusionen bereiten“, sagte die oberste EZB-Bankenaufseherin, Daniele Nouy, in einem Interview mit der spanischen Zeitung „Expansion“. „Ich denke wirklich, dass nun die richtige Zeit ist“, so die Französin.

Nouy äußerte sich zudem zur Situation der spanischen Banken. Sie erwarte, dass die Institute in der Lage seien, ihre Kapitalanforderungen zu erfüllen. Das Interview wurde bereits am 27. September geführt und damit wenige Tage vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien. Spanische Geldhäuser seien erfolgreicher als andere darin gewesen, ihre Betriebskosten zu senken „und eine gute Balance zu erreichen zwischen Kosten und Einnahmen, was sie für eine bessere Profitabilität in den kommenden Jahren rüstet,“ so Nouy. Experten fürchten allerdings wirtschaftliche Probleme, sollte sich Katalonien tatsächlich von Spanien abspalten.

Kräftigen Nachholbedarf beim Abbau fauler Kredite sieht Nouy bei den Geldhäusern Zyperns. Der Agentur Cyprus News Agency sagte sie, dies bleibe eine starke Schwachstelle der Wirtschaft und des Bankensystems des Landes. Dies dämpfe die Fähigkeit der dortigen Banken, neue Kredite zu vergeben. Der Anteil von Problem-Darlehen liegt auf der Mittelmeer-Insel bei rund 40 Prozent.