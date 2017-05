 Euro-Kurs: Gemeinschaftswährung steigt leicht

EZB Das Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainDer Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0893 US-Dollar. In der vergangenen Nacht war die Gemeinschaftswährung nach geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed noch bis auf 1,0882 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0919 Dollar festgesetzt.

Die amerikanische Notenbank hatte am Vorabend die Zinsen unverändert belassen. In einer Stellungnahme im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse lieferten die Währungshüter nach Einschätzung von Experten keine Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung.

Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank hat die bevorstehende zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich den Euro zuletzt kaum bewegt. Der Vorsprung des Kandidaten Emmanuel Macron vor der Euro-Gegnerin Marine Le Pen vom Front National bleibt nach der Fernsehdebatte vom Vorabend groß.