 Eurokurs: Gemeinschaftswährung weiter stabil

Euro Gestapelte Euromünzen liegen auf unterschiedlichen Euroscheinen. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainDer Euro hat sich am Donnerstag weitgehend stabil gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0870 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Deutlich nach unten ging es dagegen für die Währung Neuseelands. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0882 Dollar festgelegt.

Am Donnerstag stehen im Euroraum nur wenige Konjunkturdaten an. Ein Auge dürften Anleger auf neue Wirtschaftsprognosen der Europäischen Kommission werfen, die diese im Laufe des Vormittags veröffentlichen wird. Am Nachmittag stehen in den USA einige Konjunkturdaten aus der „zweiten Reihe“ mit geringerer Marktrelevanz an.

In einem weitgehend ruhigen Umfeld verlor der neuseeländische Dollar am Donnerstagmorgen deutlich an Wert. Auslöser waren Äußerungen der nationalen Notenbank, die auf absehbare Zeit unveränderte Leitzinsen erwarten lassen. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, die Notenbank könnte ihren Leitzins in nicht allzu ferner Zukunft anheben. Zuletzt verlor der Neuseeland-Dollar zur US-Währung 1,4 Prozent an Wert.