FrankfurtDer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat zu gemeinsamen Anstrengungen zum Abbau des Milliardenbergs an faulen Krediten in den Bilanzen der Geldhäuser im Euro-Raum aufgerufen. Obgleich die Bestände an faulen Darlehen bei großen Geldhäusern abgenommen hätten, sei das Problem noch nicht behoben, sagte Draghi am Dienstag auf einer Konferenz zur Bankenregulierung in Frankfurt.

Viele Banken seien immer noch nicht in der Lage, große Verluste zu verkraften. Denn bei ihnen sei unter anderem das Verhältnis von faulen Krediten zum Kapital hoch. Das Problem der faulen Kredite anzugehen sei gegenwärtig das wichtigste Thema.

Geldhäuser im Währungsraum schleppen als Hinterlassenschaft der Finanz- und Wirtschaftskrise immer noch Hunderte Milliarden Euro an faulen Krediten mit sich herum. Damit nimmt tendenziell die Bereitschaft der Banken ab, neue Kredite auszureichen, was das Wirtschaftswachstum bremst. Banken, Aufseher, Regulatoren und nationalen Behörden müssten gemeinsam das Problem geordnet angehen, forderte Draghi. Vor allem müsse ein Umfeld geschaffen werden, indem Problemkredite wirksam abgebaut werden können.

Zum Ende des ersten Quartals hatte die EZB das Volumen der faulen Kredite für die 120 von ihr direkt beaufsichtigten Banken im Euroraum auf 865 Milliarden Euro beziffert. Ein Jahr zuvor waren es 950 Milliarden. Trotz der Fortschritte gebe es „keinen Grund für Selbstgefälligkeit“, betonte Draghi. Denn die Verbesserungen seien „wahrscheinlich zum Teil auf die verbesserte Wirtschaftslage zurückzuführen“: „Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass weitere Reformen zur Entkoppelung von Banken von Staaten nicht an Kraft verlieren und insbesondere die anderen Säulen der Bankenunion vollendet werden.“

Neben der gemeinsamen Bankenaufsicht unter EZB-Führung und europäischen Regeln zur Abwicklung von Krisenbanken strebt die Politik als dritten Pfeiler eine grenzüberschreitende Einlagensicherung in Europa an. Die Etablierung der zentralen Bankenaufsicht habe dazu beigetragen, den Bankensektor stabiler und widerstandsfähiger zu machen, bilanzierte Draghi drei Jahre nach dem offiziellen Start der EZB-Bankenaufsicht im November 2014.

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent)

9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)

Die deutsche EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger hat unterdessen den jüngsten Beschluss der Zentralbank kritisiert, beim Eindämmen der Geldflut kein Enddatum zu setzen. Angesichts des Aufschwungs in der Euro-Zone hätte sie sich einen „deutlichen Ausstieg“ gewünscht, sagte sie Bloomberg TV. Allerdings sei es richtig gewesen, das Volumen der Käufe ab Januar 2018 zu drosseln.

Die Währungshüter hatten auf ihrer Sitzung im Oktober beschlossen, ab Anfang kommenden Jahres das monatliche Kaufvolumen ihres vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkaufprogramms auf 30 Milliarden Euro zu halbieren. Die Geschäfte sollen aber bis mindestens Ende September 2018 fortgesetzt werden.

Die Inflation liegt mit zuletzt 1,4 Prozent immer noch weit vom EZB-Ziel einer Teuerung von knapp unter zwei Prozent entfernt. Lautenschläger sagte, sie sei „sehr zuversichtlich“, dass die Teuerungsrate angesichts des Aufschwungs in der Euro-Zone anziehen werde. Sie verwies darauf, dass die Wirtschaft bereits 17 Quartale in Folge wachse und sich die Lage am Arbeitsmarkt aufgehellt habe.