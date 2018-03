Europäische Zentralbank Finanzminister schlagen Spaniens Wirtschaftsminister als Draghis Vize vor

Irland hat seinen Kandidaten für den EZB-Vizeposten zurückgezogen. Die EU-Kommission nominiert Luis de Guindos für das Amt.

Der neue an Draghis Seite. (Foto: AFP) Luis de Guindos

BrüsselIm Rennen um den Posten des EZB-Vize hat Spaniens Wirtschaftsminister Luis de Guindos den Segen der Euro-Finanzminister erhalten. Irlands Finanzminister Paschal Donohoe hatte am Montag in Brüssel gesagt, sein Land ziehe die Kandidatur des Notenbankchefs Philip Lane zurück und werde de Guindos unterstützen. Beide waren die einzigen Kandidaten für den Posten des Stellvertreters von EZB-Präsident Mario Draghi.

Am frühen Abend teilte die Euro-Gruppe mit, de Guindos die Unterstützung ausgesprochen zu haben. Der Empfehlung dürften die EU-Finanzminister morgen akzeptieren und die Staats- und Regierungschefs dann am 22./23. März. So ist der Weg für den Amtsantritt des Spaniers bei der EZB ab dem 1. Juni frei. Seine Amtszeit wird acht Jahre dauern.

Die Neubesetzung gilt als richtungweisend für die 2019 anstehende Wahl eines Nachfolgers von EZB-Chef Mario Draghi. Nach Einschätzung von Experten dürften die Aussichten von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann auf den EZB-Chefsessel steigen, da ein Südeuropäer Vize wird. Ausgemacht ist das allerdings nicht.

Die Kandidatur von Lane werde nicht zur Abstimmung gebracht, hatte Donohoe gesagt. Aufgrund der Bedeutung der Position des EZB-Vize solle die Entscheidung im Konsens fallen. Die Amtszeit des bisher amtierenden Portugiesen Vitor Constancio endet Ende Mai nach acht Jahren.