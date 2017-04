Europäische Zentralbank : Notenbank stellt Weichen im zweiten Halbjahr

Datum: 22.04.2017 13:30 Uhr

Laut EZB-Ratsmitglied Nowotny wird die Notenbank in der zweiten Jahreshälfte über die Geldpolitik nach 2017 beraten. Die Zinsstrukturen würden zunächst so belassen. Europa sei noch nicht in der Konjunkturlage der USA.