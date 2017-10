 EZB-Anleihekäufe: Geldpolitiker befürchten geringeren Spielraum

image

EZB-Chef in Washington: Draghis Pokerface

In die Karten ließ sich Mario Draghi nicht schauen: Kritik an seiner Geldpolitik perlte bei der IWF-Tagung am EZB-Chef ab. Stattdessen mahnte er mehr Schuldenabbau an – und gönnt sich einen Seitenhieb auf Schäuble. mehr…