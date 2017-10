Mario Draghi Einen Seitenhieb auf den scheidenden deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble kann sich der EZB-Chef nicht verkneifen. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

WashingtonMario Draghi gönnte bei der Tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington dem scheidenden deutschen Finanzminister eine leicht ironische Anerkennung. „Ich bewundere Wolfgang Schäuble“, sagte er. „Er ist ein großer Europäer. Und er hat im Großen und Ganzen die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) respektiert.“ Damit spielte der EZB-Chef auf Schäubles häufig geäußerte Skepsis gegenüber der expansiven Geldpolitik der EZB an.

Die Tagung des IWF, sagte Draghi, sei im Vergleich zu früheren Jahren von Optimismus geprägt. Zugleich aber habe fast jeder Redner auch Risiken der aktuellen Geldpolitik angesprochen.

Ohne ein einzelnes Land anzusprechen, sagte er: „In manchen Fällen nehmen die Kapitalmärkte eine politische Veränderung vorweg. Wenn die nicht eintritt, kann das negative Konsequenzen haben.“ Es ist kein Geheimnis, dass viele Investoren in der Euro-Zone eine stärkere finanzielle Verzahnung der Staaten erwarten. Darüber hinaus soll es eine stärkere Haftung geben, etwa für Ausfälle im Bankensektor. Doch gerade in diesem Punkt ist von deutscher Seite mit wenig Zustimmung zu rechnen.

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent)

9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)

Draghi sieht außer im teuersten Bereich der Gewerbe-Immobilien keine wirklich überzogenen Bewertungen an den Kapitalmärkten. In einzelnen großen Städten seien die Preise für Wohnimmobilien stark gestiegen, aber zum Teil von einem niedrigen Niveau aus. Der Gesamtmarkt habe sich nicht stark bewegt, und vor allem sei keine zunehmende Verschuldung der Käufer zu erkennen. Laut Draghi gebe es keinen Anlass, sich in geldpolitischen Entscheidungen beirren zu lassen.

Für die Euro-Zone stellt der EZB-Chef eine Erfolgsbilanz auf: 17 Quartale in Folge mit Wachstum, für 2017 insgesamt ein Plus von 2,2 Prozent in Aussicht, für 2019 von 1,9 Prozent, sieben Millionen neue Jobs in vier Jahren. Der Aufschwung sei gut über die gesamte Eurozone verteilt und werde vom Konsum und zunehmend von privaten Investitionen getragen, betonte er, die Region hänge nicht mehr so stark von Exporten ab wie noch vor kurzem.

Er fordert, die Gunst der Stunde, mit niedrigen Zinsen und gutem Wachstum, für Reformen zu nutzen, und spricht dabei ausdrücklich auch die Konsolidierung von Staatsfinanzen an.

Damit zeigt sich Draghi weitaus konservativer als amerikanische Ökonomen wie etwa Larry Summers oder Jay Shambaugh. Die hatten am Tag zuvor gefordert, die niedrigen Zinsen gerade für einen stärkeren Einsatz von Staatsschulden zum Ankurbeln der Wirtschaft zu nutzen. Ihre Logik: Wenn das Wachstum höher ist als die zu zahlenden Zinsen, dann schrumpft die relative Verschuldung, also das Verhältnis der Schulden zu Bruttoinlandsprodukt. Diesen Spielraum wollen sie nutzen, um mit Hilfe der Finanzpolitik zusätzliche Nachfrage zu schaffen.

Draghi widerspricht: „Es wird häufig unterschätzt, wie schwer es ist, Budget-Maßnahmen wieder rückgängig zu machen.“ Anders gesagt: Wer bei niedrigen Zinsen aus dem Vollen schöpft, kommt oft nicht davon runter, wenn die Zinsen steigen.

Zu seinen geldpolitischen Plänen ließ er sich kein Wort entlocken. Er wiederholte aber seine „persönliche Einschätzung“, noch im Oktober sollte der Großteil der Entscheidungen über eine Drosselung der massiven Anleihekäufe durch die Notenbank getroffen werden.