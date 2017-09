 EZB-Chefaufseherin Nouy: Bankensektor wird zurechtgestutzt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Daniele Nouy Die oberste Aufseherin der EZB plant eine Verschlankung des Bankensektors. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

Frankfurt/BerlinDer Bankensektor in Europa muss sich der EZB zufolge auf eine Schrumpfkur einstellen. Alle Geldinstitute sollten „ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen“, sagte die für die Branche zuständige oberste Aufseherin der Europäischen Zentralbank (EZB), Daniele Nouy, am Mittwoch in Madrid.

Einige Finanzinstitute würden aus diesem Prozess schlanker hervorgehen, andere dürften sich zusammenschließen. „Und andere wiederum könnten dennoch scheitern.“ Am Ende werde es einen „auf das rechte Maß zurechtgestutzten Bankensektor“ geben, der weiterhin verlässlich der Wirtschaft diene, sagte die Französin.

Die EZB ist seit Herbst 2014 für die direkte Aufsicht über die größten Banken der Euro-Zone zuständig.