Märkte reagieren erleichtert

+++ Kreditvergabe zieht an +++

Die Maßnahmen hätten die Kreditvergabe deutlich positiv beeinflusst, sagt Draghi. Die Kreditströme im Euro-Raum seien verstärkt worden, Unternehmen und private Haushalte hätten spürbar von der Geldpolitik profitiert. Gleichzeitig mahnte der EZB-Präsident an, die Regierungen der Euro-Staaten müssten die notwendigen Strukturreformen konsequenter durchsetzen.

Zitate Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)

26.07.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

4.7.2013 „Der EZB-Rat erwartet, dass die Zinssätze der EZB für einen längeren Zeitraum auf dem aktuellen Niveau oder darunter bleiben werden.“ (Draghi legt sich nach der EZB-Sitzung vom 4.7.2013 erstmals in der Geschichte der Notenbank auf künftige Zinsentscheidungen fest)

7.11.2013 „Wenn wir Deflation verstehen als einen weit verbreiteten Verfall von Preisen in vielen Warengruppen und in mehreren Ländern - das sehen wir nicht.“ (Draghi am 7.11.2013 nach der Senkung des Leitzinses von 0,5 Prozent auf 0,25 Prozent)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

8.5.2014 „Der EZB-Rat fühlt sich wohl damit, beim nächsten Mal zu handeln.“ (Mario Draghi nach der auswärtigen Sitzung des EZB-Rates am 8.5.2014 in Brüssel.)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)

+++ Risiken bleiben +++

Gleichzeitig betont der Präsident der EZB, dass es trotz stabiler Konjunktur nach wie vor Abwärtsrisiken gebe – etwa auf geopolitischer Ebene oder an den Devisenmärkten. In der Folge erläutert Draghi anhand makroökonomischer Größen das aktuelle Marktumfeld im Euro-Raum.

+++ Draghi spricht +++

Notenbankpräsident Draghi wiederholt die veröffentlichten Beschlüsse des EZB-Rats in einer Pressekonferenz. Dass die EZB die geldpolitische Wende einleite, sei ein Zeichen für das stärkere Vertrauen in die Konjunktur der Eurozone. Der Konjunkturausblick sei stabil, betont Draghi.

+++ Dax steigt über 13.000 +++

Anleger zeigten sich vorerst erleichtert. Der Dax stieg mit einem neuen Impuls nach der Publikation auf über 13.000 Punkte. Der Euro, zuvor um die Vortagesmarke gependelt war, verlor 0,5 Prozent.

+++ „Keine Hektik“ +++

In einer ersten Reaktion warnte Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der Targobank, vor Aktionismus. Die Entscheidung sei keine Überraschung und auch nicht „die große Kurswende für Anleger“. „Insofern muss jetzt niemand in Hektik verfallen und seine Anlagestrategie komplett in Frage stellen“, sagte Lang. „Der richtige Beschluss zur richtigen Zeit“, kommentierte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. Die Entscheidung gebe der Wirtschaft und den Märkten weitgehende Sicherheit über den geldpolitischen Kurs bis September 2018.

+++ So erfolgt der Ausstieg +++

Das Volumen der Anleihekäufe beträgt derzeit 60 Milliarden Euro im Monat. In dieser Form läuft das Programm Ende des Jahres aus. In seiner Sitzung am Donnerstag hat der EZB-Rat beschlossen, ab Januar 2018 das Volumen auf 30 Milliarden Euro zu halbieren. Allerdings: Sollte sich das Marktumfeld ungünstig entwickeln, könnte die EZB die geldpolitischen Zügel erneut lockern und noch stärker Liquidität in den Markt pumpen.

+++ Geringe Inflation +++

Die Inflation im Euro-Raum lag im September bei 1,5 Prozent, deutlich unterhalb der erklärten Zwei-Prozent-Zielmarke der Europäischen Zentralbank. Seit nunmehr fast drei Jahren versucht die Notenbank die Inflation zu stärken, indem sie in großem Umfang Anleihen der Euro-Länder kauft.