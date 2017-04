 EZB-Ratsmitglied: Keine konkreten Änderungen der Geldpolitik

EZB-Gebäude Für eine konkrete Änderung der Geldpolitik benötigt die EZB weitere Wirtschaftsdaten. (Foto: dpa)

TallinnEZB-Ratsmitglied Ardo Hansson hält die Zeit für konkrete Änderungen der Geldpolitik noch nicht für gekommen. „Wir müssen noch mehr hereinkommende Wirtschaftsdaten sehen“, sagte Estlands Zentralbankchef am Mittwoch in Tallinn. In ihrem jüngsten Wirtschaftsbericht hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erklärt, der EZB-Rat sei zuversichtlicher geworden, dass sich die konjunkturelle Expansion festige und verbreitere. In Deutschland waren wegen der zuletzt positiven Daten die Rufe nach einem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik wieder lauter geworden.

Es müsse darüber nachgedacht werden, in gradueller Weise vorzugehen, sagte Hansson. Auch müsse erwogen werden, wie schließlich Bewertungen der wirtschaftlichen Aussichten kommuniziert würden. Die EZB hält ihre Leitzinsen schon seit längerem auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zudem pumpt sie über den Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren Woche für Woche Milliarden in das Bankensystem.