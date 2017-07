Chefvolkswirt Praet mahnt zur Vorsicht

Der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau verwies darauf, dass die EZB bereits begonnen habe, ihre Geldpolitik anzupassen. Es gebe Fortschritte beim Erreichen des Inflationsziels und bei der wirtschaftlichen Erholung. „In Zukunft, und das wird unsere Entscheidung im Herbst sein, werden wir damit weitermachen, die Intensität unserer Geldpolitik anzupassen“, sagte er.

Dagegen hob EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hervor, dass die EZB mit der derzeitigen Inflationsrate noch nicht zufrieden sein könne und weiter eine „lange Phase“ expansiver Geldpolitik nötig sei.

Experten erwarten, dass die EZB am Donnerstag ihr Eingangsstatement an einigen Stellen anpassen und Passagen weglassen könnte, die als überholt gelten. So könnte sie die zuletzt stets bekräftigte Option streichen, die Anleihekäufe nötigenfalls noch einmal aufzustocken. Dies wäre ein weiteres vorsichtiges Signal an die Finanzmärkte für eine etwas weniger expansive Geldpolitik.

Letztlich muss die EZB immer wieder abwägen: Klare Ansagen reduzieren die Unsicherheit der Märkte über die nächsten Schritte – andererseits schränken sie die Notenbank auch in ihrer Flexibilität ein. Ähnlich wie der Start und die Landung eines Flugzeugs häufig mit Turbulenzen verbunden sind, müssen sich die Märkte auch bei Beginn und Ende der Anleihekäufe auf Schwankungen einstellen. Für Mario Draghi bedeutet dies, dass er sich wohl noch vorsichtiger äußert als sonst.