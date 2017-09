FrankfurtMario Draghi wird nachgesagt, dass er während seiner Pressekonferenzen möglichst ausblendet, wie die Märkte auf seine Worte reagieren. Ab und zu bekommt er zwar einen Zettel gereicht. Darauf sollen aber meistens andere Notizen stehen. In der Regel bekomme er nur zu Beginn und am Ende seiner Pressekonferenz eine Notiz mit der aktuellen Entwicklung des Euro-Kurses und deutscher Bundesanleihen gereicht, erzählt man sich in Frankfurt.



Dabei dürfte der starke Euro-Kurs bei der Ratssitzung am Donnerstag besonders im Fokus stehen. Die Sitzung fällt in eine schwierige Phase, denn im Herbst will die Notenbank über die Zukunft ihrer Anleihekäufe entscheiden. Seit Jahren kämpft sie mit historischen Niedrigzinsen und billionenschweren Anleihekäufen gegen die Gefahr einer Deflation, also einer Spirale aus sinkenden Preisen und wirtschaftlichem Niedergang.

Dabei hat sie die Märkte massiv befeuert. Nun aber könnte sie ihre Käufe bald zurückfahren - mit unabsehbaren Folgen für die Finanzmärkte und die sich erholende Wirtschaft der Euro-Zone. Vor allem der starke Euro macht einigen Ratsmitgliedern der Notenbank Sorgen. Daher steht dem EZB-Rat am Donnerstag eine kontroverse Debatte bevor.

Ein höherer Wechselkurs wirkt sich ähnlich aus wie eine geldpolitische Straffung: Er macht Waren hiesiger Firmen auf dem Weltmarkt teurer und verschlechtert dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit - gleichzeitig macht er Importe billiger und drückt so die Inflation im Euro-Raum. In gewissem Maße ist diese Entwicklung durchaus erwünscht. Zum Problem wird sie, wenn dies zu schnell und abrupt passiert. Genau diese Gefahr sehen einige EZB-Ratsmitglieder.

Seit Jahresbeginn hat der Euro im Verhältnis zum Dollar schon rund 13 Prozent zugelegt. Noch sehen Ökonomen keinen Grund zur Panik und führen den Anstieg weitgehend auf fundamentale Gründe zurück, wie die geringere politische Unsicherheit im Euro-Raum. Wenn aber die rasante Entwicklung beim Wechselkurs so weitergeht, wird es für Unternehmen immer schwieriger, sich kurzfristig anzupassen. Dann besteht die Gefahr, dass sie bestimmte Kunden und Märkte nicht nur temporär, sondern dauerhaft verlieren.