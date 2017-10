Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gute Konjunktur, aber geringe Inflation

Ein weiterer Aspekt bei den Planungen dürfte sein, dass die EZB zunehmend selbst an die Grenzen ihres Programms stößt. So darf sie maximal 33 Prozent der ausstehenden Bonds eines Landes halten. Diese Schwelle ist für einige Länder wie Deutschland bald erreicht. Wenn die EZB ihre Käufe stärker reduziert und streckt, würden diese Grenzen später erreicht.

In der Grundsatzentscheidung, dass die Käufe reduziert werden sollen, sind sich die EZB-Ratsmitglieder weitgehend einig. Dafür haben sich nicht nur notorische Vertreter einer strafferen Geldpolitik wie Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ausgesprochen, sondern auch Ratsmitglieder, die sonst für eine lockere Politik eintreten, wie der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau.

Interessant ist der Aspekt der Verlängerung: Sogar Weidmann könnte ihr zustimmen. Er gilt als prominentester Gegner der Anleihekäufe, hat im Rat bislang stets dagegen gestimmt. Andererseits hat er sich für ein schrittweises Auslaufen der Käufe ausgesprochen und gegen ein sofortiges Ende. Ob er und andere Befürworter einer engeren Geldpolitik zustimmen, hängt letztlich davon ab, wie stark das Signal in Richtung eines Auslaufens der Käufe ausfällt. Dabei geht es aber nicht zwingend um ein festes Enddatum.

Das wichtigste Argument für eine Reduktion der Anleihekäufe ist die gute Konjunktur im Euro-Raum. Die Industriestaaten-Organisation OECD geht davon aus, dass die Euro-Zone dieses Jahr beim Wachstum die USA einholen wird. Sorgen bereitet der EZB jedoch, dass die Erholung nicht mit steigenden Inflationszahlen einhergeht. Im September lag die Teuerung weiter deutlich unter der Zielmarke, lediglich bei 1,5 Prozent.

Deswegen wird Draghi nach Einschätzung der meisten Volkswirte weiterhin vorsichtig bleiben. Zum einen dürfte er noch einmal betonen, dass die EZB auch in Zukunft das Geld aus fällig gewordenen Staatsanleihen in neue Anleihen investiert. Das heißt: Die Notenbank bleibt weiterhin ein wichtiger Akteur am Anleihemarkt. Zum anderen wird er wahrscheinlich hervorheben, dass die EZB trotz ihrer rechtlichen Grenzen weiter Mittel hat, um auf Rückschläge zu reagieren.

Draghis Vorsicht kommt nicht von ungefähr, denn für ihn steht viel auf dem Spiel. Der EZB-Präsident gilt vielen als Retter des Euros. Doch wie er in die Geschichtsbücher eingehen wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob es ihm gelingt, den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik ohne große Turbulenzen zu bewältigen.