EZB-Sitzung So begründet Mario Draghi die umstrittene EZB-Geldpolitik

Die EZB-Notenbanker tasten sich an einen Ausstieg aus der Geldflut heran. Die Hintergründe erläutert Mario Draghi. Seine wichtigsten Aussagen.

Frankfurt/DüsseldorfSo hat die Europäische Zentralbank entschieden:

Der Leitzins bleibt unverändert bei null Prozent .

bleibt unverändert bei . Der Einlagezinssatz für Banken bleibt unverändert bei minus 0,4 Prozent.

bleibt unverändert bei minus 0,4 Prozent. Das Kaufprogramm für Staatsanleihen wird mit einem Niveau von 30 Milliarden Euro halbiert und läuft auf diesem Niveau zunächst bis September 2018 weiter.

wird mit einem Niveau von 30 Milliarden Euro halbiert und läuft auf diesem Niveau zunächst bis September 2018 weiter. Erstmals verzichten die Währungshüter auf die Formulierung, dass die Notenbank ihre milliardenschweren Anleihenkäufe ausweiten könnte, sollten sich die Rahmenbedingungen verschlechtern.

+++ 15:29 Uhr, Ende +++

EZB-Präsident Mario Draghi bedankt sich bei den anwesenden Korrespondenten im Frankfurter EZB-Turm und beendet die Pressekonferenz.

+++ 15:26 Uhr, Inflationsdefinition +++

Draghi erteilt allen Ideen, das Preisstabilitätsziel neu zu definieren, eine Absage. Sollte man das Zwei-Prozent-Inflationsziel aufgeben? Draghi gibt zu, die Diskussion sei im vergangenen Jahr kontrovers geführt werden. Manche Experten plädierten für eine Zielinflation von vier Prozent, andere für eine von null Prozent. Die EZB liege mit ihrem Ziel hier genau in der Mitte. Damit folge sie der Mehrheitssicht der Zentralbanken der Welt und nehme auch in Zukunft keine einseitige Anpassung des Inflationsziels vor.

Im Hinblick auf die aus seiner Sicht überwundene europäische Staatsschulden- und Euro-Krise betont Draghi die Erkenntnis, dass staatliche Schuldverschreibungen nicht risikolos seien. Sie weisen demnach vielmehr tatsächlich ein gewisses Risiko auf, insbesondere, wenn sie in den Büchern der Banken liegen.

Stimmen zum EZB-Entscheid vom 08. März 2018 Friedrich Heinemann, ZEW „Es ist zu begrüßen, dass die EZB die Kommunikation zu den Anleihekäufen verändert. Hier deutet sich endlich der lange erwartete Einstieg in das Ende der Käufe an. Dieses Signal ist wenige Tage nach der Wahl in Italien besonders hilfreich. Das starke Abschneiden populistischer Parteien bei der italienischen Parlamentswahl hat die Unsicherheit über die ökonomische Erholung des südeuropäischen Landes stark erhöht. Die EZB macht nun deutlich, dass sie keine Geldpolitik für Italien, sondern für die Euro-Zone macht. Dies ist ein wichtiges Signal an eine künftige italienische Regierung. Diese darf nicht erwarten, dass eine unverantwortliche Finanzpolitik von der EZB finanziert wird." Christian Ossig, Bankenverband „Die EZB geht nur mit sehr kleinen Trippelschritten in Richtung Ausstieg aus der extrem expansiven Geldpolitik. Heute hat sie sich von der Option verabschiedet, das Aufkaufprogramm gegebenenfalls wieder aufzustocken. Als nächsten Schritt sollte sie nun bald klare Hinweise geben, dass das Aufkaufprogramm im Herbst dieses Jahres nicht mehr verlängert wird. Wichtig ist ferner, dass nun auch das Ende der Negativzinsen kommunikativ vorbereitet wird. Dieses geldpolitische Kriseninstrument birgt im besonderen Maße die Gefahr von unerwünschten Nebeneffekten, wie zum Beispiel falschen Risikopreisen und fehlgelenkten Investitionen. Und: Die Banken im Euroraum zahlen durch den negativen Einlagezins derzeit eine Sondersteuer von jährlich rund 7,5 Milliarden Euro. Dieses Geld könnten die Finanzinstitute an anderer Stelle viel besser einsetzen – etwa um ihre Bilanzen zu stärken oder um noch mehr in die Digitalisierung zu investieren." Alexander Krüger, Bankhaus Lampe „Die EZB hat ihre Lockerungsneigung aufgegeben. Sie wird ihre Rhetorik nun immer stärker Richtung Ausstieg verändern. Wir gehen davon aus, dass sie im Juni ein Enddatum für ihre Wertpapierkäufe benennen wird." Ralf Umlauf, Heleba „Während die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer eine unveränderte Geldpolitik erwartet hatte, kommen die Veränderungen im begleitenden Statement auch für uns überraschend. Der Ausblick wurde dahingehend geändert, dass eine zeitliche und volumenmäßige Ausweitung der Anleihekäufe nun nicht mehr explizit genannt wird, ausgeschlossen wird sie aber ebenso wenig. Unseres Erachtens ist dies ein Hinweis auf ein Ende des Wertpapierprogramms im Herbst. Die Forward Guidance bezüglich der Zinspolitik ist unverändert und so sollten Zinserhöhungen der EZB vor 2019 nicht ins Kalkül gezogen werden."

+++ 15:24 Uhr, Blick auf einzelne Länder +++

Draghi betont, dass das Mandat der EZB die Preisstabilität für den ganzen Euro-Raum umfasse. Daher blicke er nicht auf einzelne Länder und könne hier auch keine Aussagen treffen – etwa zur neuen großen Koalition in Deutschland.

+++ 15:18 Uhr, Wünsche der Märkte +++

Draghi wird gefragt, wann er klarere Leitplanken für den weiteren Ausblick kommunizieren werde. Er betont, die Kommunikation der EZB diene allein der Unterstützung des angestrebten Inflationspfads. Sobald die Inflation steige, werde auch der Ausblick klarer ausfallen.

Auf die Frage nach möglichen Handelskriegen antwortet Draghi erneut, dass eine Belastung der Zuversicht der Märkte zu vermeiden ist. Eine solche Entwicklung würde den künftigen Wachstumspfad belasten. Draghi betont, es habe über zehn Jahre im Vorfeld der Finanzkrise einen Abbau von Finanzregularien gegeben. Nun sei die Gefahr real, dass es erneut zu einem Abbau von Regeln komme. In Europa sei das zwar keine Gefahr, aber eine massive Deregulierung auf einem Auslandsmarkt könnte aufgrund der globalen Verflechtung der Finanzindustrie die ganze Welt negativ betreffen. Hier spielt der EZB-Chef offenkundig auf die Deregulierungsagenda von US-Präsident Trump an.

+++ 15:14 Uhr, „Gender-Situation“ +++

Auf die Frage, warum es immer noch so wenig Frauen auf den EZB-Führungsetagen gebe, erklärt Draghi, dass die Zentralbank sich verstärkt mit der „Gender-Situation“ beschäftigen wolle. Mit dem Erreichen der „Gender-Targets“ (Gender-Ziele) der EZB sei er nicht zufrieden. Über 70 Prozent der Leitungspositionen würden von Männern besetzt. Hier müssten die Headhunter-Agenturen verstärkt Frauen ansprechen. Auch die Rekrutierungsgremien der EZB seien inzwischen weiblicher besetzt worden.

+++ 15:13 Uhr, Italien-Wahlen +++

Draghi betont, der Euro sei irreversibel. Die Währungsunion solle weiterhin vertieft werden, auch die Banken- und die Kapitalmarktunion sollten vervollständigt werden. Zur Italienwahl will er sich nicht konkret äußern.

+++ 15:10 Uhr, Rückschläge für den Reformprozess +++

Draghi betont, die vergangenen politischen Reformen in vielen EU-Staaten, die die Produktivität und das Wachstum in Europa gestärkt hätten, sollten in Kraft bleiben. Und wenn es in der Folge schlechte Verteilungsergebnisse gebe, sollte die Politik sich darum kümmern.

+++ 15:07 Uhr, Kommunikationsstrategie +++

Auf die Frage von Handelsblatt-Korrespondent Jan Mallien erläutert Mario Draghi die Unterschiede zwischen der Zinspolitik in den USA und in Europa. Die USA weisen demnach eine relativ hohe Inflation auf, in der Euro-Zone liege die Preissteigerung noch nicht dort, wo die EZB sie gerne hätte.

Draghi denkt länger über seine Antwort auf die Anschlussfrage nach, warum die EZB nicht konkretere Ausblicke veröffentliche, um abrupte Marktbewegungen zu verhindern. Seine Antwort: Die europäischen Finanzmärkte seien im Vergleich zu den USA relativ stabil und nicht so volatil. Daher sei die Angst unbegründet, dass die EZB-Äußerungen die Märkte stark bewegen könnten.

+++ 14:58 Uhr, Einfluss der Aktienkursentwicklung +++

Draghi betont auf die Frage einer Journalistin, dass die Entwicklung der Aktienkurse keinen direkten Einfluss auf die EZB-Entscheidungen habe. Zu diesem Thema habe er sich in der Vergangenheit lediglich vor einem anderen Hintergrund geäußert. „Wir sind zuversichtlich“, erklärt Draghi, was die eigene Politik angehe. Das Auslaufen des Anleihekaufprogramms müsse vorurteilsfrei bewertet werden.

Fragen und Antworten zur EZB Sind Vorwürfe gegen die EZB berechtigt? Die Finanzkrise und ihre Folgen haben Europas Währungshüter kreativ werden lassen. Eine Rückkehr zu einer Standard-Geldpolitik ist bislang nicht in Sicht. Vielstimmig ist auch der Chor der Kritiker. Quelle: Friederike Marx und Jörn Bender, dpa Kritik an den Währungshütern kommt aus den unterschiedlichsten Richtungen Nullzins, Strafzins, Anleihekäufe – mit ihrem expansiven geldpolitischen Kurs hat sich die Europäische Zentralbank in den vergangenen Jahren nicht nur Freunde gemacht. AUSSAGE: Die EZB-hält den Euro-Kurs künstlich niedrig, davon profitiert vor allem der deutsche Export (Quelle: US-Regierung). BEWERTUNG: Falsch. FAKTEN: Der Wechselkurs ist ausdrücklich kein Ziel der EZB-Politik. „Wir sind keine Währungsmanipulatoren“, betont EZB-Präsident Mario Draghi. Getrieben wird die Entwicklung an den Devisenmärkten unter anderem von der unterschiedlichen Zinsentwicklung in den USA und im Euroraum. Angesichts steigender Zinsen in den Vereinigten Staaten ist es für Investoren lukrativer, Geld in Dollar anzulegen als in Euro. Das stärkt den Greenback und schwächt die europäische Gemeinschaftswährung. Zudem hoffen viele Anleger, dass US-Präsident Donald Trump wie angekündigt Steuern senken und Milliarden in die Infrastruktur stecken wird. Die Aussicht auf neuen Schwung für die US-Wirtschaft stärkte seit Trumps Wahl den Dollar. Trump räumte zuletzt ein, er sei teilweise selbst Schuld an der Dollar-Stärke, die Leute hätten Vertrauen in ihn. Direkt am Devisenmarkt hatte die EZB zuletzt gemeinsam mit anderen großen Notenbanken im März 2011 interveniert, um den Höhenflug des japanischen Yen zu bremsen. AUSSAGE: Mit einem Zinstief enteignet die EZB die Sparer (Quelle: u.a. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU)). BEWERTUNG: Teilweise richtig. FAKTEN: Sparbuch und Co. werfen wegen der Niedrigzinsen kaum noch etwas ab. Solange die Teuerungsrate nahe der Nulllinie dümpelte, glich sich das in etwa aus. Doch zuletzt zog die Inflation wieder an, sodass Sparer sogar Geld verlieren können. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann macht sich dennoch für eine ausgewogene Sicht stark: „Wir alle sind nicht nur Sparer, sondern auch Arbeitnehmer, Häuslebauer, Steuerzahler und Unternehmer - und aus dieser Perspektive erscheinen die niedrigen Zinsen nicht nur negativ.“ AUSSAGE: Die EZB wird von den südeuropäischen Staaten dominiert (Quelle: AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel). BEWERTUNG: Falsch. FAKTEN: Im obersten Entscheidungsgremium der Notenbank, dem EZB-Rat, haben alle 19 Euroländer eine gleichwertige Stimme - unabhängig vom Gewicht der jeweiligen Volkswirtschaften. Insgesamt hat das Gremium 25 Mitglieder: Die 19 Chefs der nationalen Notenbanken plus die 6 Mitglieder des Direktoriums um EZB-Präsident Draghi. 8 der 25 Mitglieder im EZB-Rat kommen aus Südeuropa. Entscheidungen trifft das Gremium in der Regel mit einfacher Mehrheit. Die EZB ist nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank politisch unabhängig. Ihr vorrangiges Ziel ist es, Preisstabilität im gemeinsamen Währungsraum zu gewährleisten - das bedeutet nach ihrem eigenen Verständnis eine jährliche Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent. AUSSAGE: Mit ihren milliardenschweren Anleihekäufen finanziert die EZB verbotenerweise klamme Staaten (Quelle: deutsche Volkswirte). BEWERTUNG: Unklar. FAKTEN: Die EZB darf nach ihren Statuten bereits im Umlauf befindliche Staatsanleihen erwerben - also etwa von Banken oder anderen Investoren wie Versicherungen oder Hedgefonds. Seit März 2015 kauft die Notenbank im Kampf gegen Konjunkturschwäche und geringe Inflation jeden Monat für Milliarden solche Wertpapiere. Um nicht in den Verdacht der Staatsfinanzierung zu geraten, hat sich die EZB auferlegt, höchstens 33 Prozent der Staatsanleihen eines Eurolandes bzw. eines einzelnen Wertpapiers zu kaufen. Das besänftigt die Kritiker jedoch nicht. Die Notenbanken der Eurostaaten, über die die EZB-Käufe abgewickelt werden, seien durch die laufenden Anleihekäufe zum größten Gläubiger der Staaten des Eurosystems geworden, warnte Bundesbank-Präsident Weidmann schon Anfang 2016. Das mindere den Reformdruck in den Regierungszentralen. „Notenbankhandeln wird als Lösung für alle möglichen Probleme gesehen, die weit über die Geldpolitik hinausgehen“, sagte Weidmann in einem Interview. AUSSAGE: Mit ihre ultralockeren Geldpolitik gräbt die EZB den Banken das Wasser ab (Quelle: diverse Banken). BEWERTUNG: Teilweise richtig. FAKTEN: Lange verdienten Banken gut daran, dass sie mehr Zinsen für Kredite kassierten, als sie Sparkunden zahlten. Doch die Differenz aus beidem, der Zinsüberschuss, schrumpft wegen der Zinsflaute. Die Folge: Banken und Sparkassen brechen die Erträge weg. Zudem müssen sie Strafzinsen von 0,4 Prozent zahlen, wenn sie Geld über Nacht bei der EZB parken. Zugleich unterstützt die EZB allerdings Banken mit Langfristkrediten zu Mini-Zinsen. Von Juni 2016 bis März 2017 legte die Notenbank ein neues Programm mit vierjährigen Krediten auf. „Niedrige oder negative Zinssätze können nicht per se für niedrige Profitabilität verantwortlich gemacht werden“, argumentiert EZB-Vizepräsident Vítor Constâncio. Europas Banken müssten ihre Geschäftsmodelle anpassen, um ihre Geschäftsaussichten zu verbessern.

+++ 14:52 Uhr, Gefahr eines Handelskriegs +++

Der EZB-Chef sieht die Gefahr von Handelskonflikten, wie sie seit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle einzuführen, diskutiert werden. Diese könnten das Vertrauen in die weitere wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig beschädigen, warnt Draghi. Die Politik müsse zu unilateralen Lösungen kommen.

+++ 14:50 Uhr, Unsicherheit des Ausblicks +++

Mario Draghi betont, dass es nach wie vor größere Unsicherheit bezüglich des weiteren Wachstumspfads gebe. Auch der Fortschritt bei der Inflation sei noch nicht abschließend zu bewerten. „Der Sieg ist noch nicht errungen“, sagt Draghi. Zwar liege die Inflationsrate bei 1,4 Prozent, und das voraussichtlich bis zum Jahresende, allerdings entwickelten sich die zugrundeliegenden inflationstreibenden Preise noch nicht zufriedenstellend.

+++ 14:45 Uhr, Frage zu lettischem Notenbankgouverneur +++

Ein Journalist fragt Mario Draghi nach seiner Haltung zum Skandal um den lettischen Notenbankchef Ilmars Rimsevics, der wegen möglicher Kontakte zu russischen Oligarchen und Bestechungsvorwürfen im Kreuzfeuer steht. Trotz der Vorwürfe arbeitet Rimsevics weiter innerhalb der EZB. Draghi kündigt an, den Europäischen Gerichtshof mit einer Klärung der Rechtslage zu beauftragen.

+++ 14:42 Uhr, Beitrag der europäischen Politik +++

Um die positiven Folgen der EZB-Geldpolitik auch auf anderen Ebenen zum Tragen zu bringen, muss laut des EZB-Chefs auch die Politik ihren Beitrag leisten. So brauche es eine größere Reformfreudigkeit in zahlreichen europäischen Ländern. Wichtig sei eine wachstumsfreundliche Ausgestaltung der öffentlichen Finanzen, aber auch eine Reform der Arbeitsmärkte. Im Anschluss erklärt sich Draghi bereit, die Fragen der anwesenden Korrespondenten zu beantworten.

Der Werkzeugkasten der EZB Leitzins Das wichtigste Instrument ist der Leitzins, also der Zins, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Notenbank Geld ausleihen können, um es dann zum Beispiel als Kredit an Unternehmen und Verbraucher weiterzugeben. Im August 2016 liegt der EZB-Zins bei historisch niedrigen 0,0 Prozent. Niedrige Zinsen können die Konjunktur ankurbeln.

Einlagezins In normalen Zeiten bekommen Geschäftsbanken von der EZB Zinsen für überschüssiges Geld, das sie bei der Zentralbank parken. Im Juni 2014 senkten die Währungshüter den Zins unter die Nullgrenze. Aktuell müssen die Kreditinstitute einen Strafzins von 0,4 Prozent zahlen. Das Ziel ist eine Schwächung des Euro und ein Abbau der Einlagen der Banken bei der EZB.

Geldspritzen Ende 2011/Anfang 2012 unterstützte die EZB Banken mit Notkrediten (LTRO) im Volumen von einer Billion Euro. Die Kredite wurden zu Mini-Zinsen und für drei Jahre gewährt. 2014 folgten weitere Notkredite, allerdings diesmal in deutlich geringerem Umfang. Kauf von Kreditpaketen Seit Herbst 2014 kauft die EZB Pfandbriefe (Covered Bonds) und gebündelte Kreditverbriefungen (ABS). Das soll Geschäftsbanken Freiräume zur Vergabe von Krediten verschaffen.



Staatsanleihen Käufe Im Mai 2010 begann die EZB erstmals mit dem Kauf von Staatsanleihen. Das „Securities Markets Programme“ (SMP) sollte den Anstieg der Renditen von Anleihen angeschlagener Euro-Länder bremsen. Bis Anfang 2012 kaufte die EZB Staatspapiere für rund 220 Milliarden Euro, zumeist italienische Anleihen. Im September 2012 ersetzte das Programm „Outright Monetary Transactions“ (OMT) diese Maßnahme: Die EZB erklärt sich dabei bereit, notfalls unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten zu erwerben. Gekauft wurde in diesem Rahmen bisher keine Anleihe. Quantitative Lockerung Für die sogenannte Quantitative Lockerung druckt sich die Zentralbank quasi selbst Geld und kauft damit in großem Stil Anleihen - Staatsanleihen und andere Papiere wie Unternehmensanleihen. Das tut die EZB seit März 2015. Bis mindestens Ende März 2017 wollen die Währungshüter auf diese Weise 1,74 Billionen Euro in den Markt pumpen. Das soll die Konjunktur ankurbeln und die anhaltend niedrige Inflation wieder in Richtung der EZB-Zielmarke von knapp unter 2,0 Prozent befördern.

+++ 14:40 Uhr, Kreditwachstum +++

Der EZB-Präsident verweist auf ein signifikantes Wachstum der in der Euro-Zone ausgegebenen Kredite für Unternehmenskunden, was allerdings nicht in gleicher Höhe für private Haushalte gilt. Dieses Kreditwachstum reflektiere die Erholung der Wirtschaft der Euro-Zone.

+++ 14:38 Uhr, Wachsende Löhne +++

In vielen Euro-Mitgliedsländern hat sich Draghi zufolge der Wirtschaftsausblick aufgehellt. Das hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Insbesondere die wachsenden Löhne in vielen EU-Staaten wirkten positiv auf den EZB-Inflationsausblick, erklärt Draghi.

+++ 14:35 Uhr, Inflationsausblick +++

Die EZB wird Draghi zufolge ihr Inflationsziel trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs verfehlen. Man rechne in diesem Jahr mit einem Anstieg der Verbraucherpreise in der Euro-Zone auf 1,4 Prozent. Für 2019 liege die Prognose bei 1,4 statt zunächst 1,5 Prozent, für 2020 habe man sie bei 1,7 Prozent belassen, so Draghi.

+++ 14:33 Uhr, Blick auf die Wirtschaftslage +++

Draghi sagt: Vergleicht man die makroökonomischen Projektionen, dann wurde der Ausblick für das Wachstum innerhalb der Euro-Zone für 2018 nach oben korrigiert. Die gute Konjunktur schlägt sich in einer höheren Wachstumsprognose nieder. Für 2018 rechnet die EZB mit einem Anstieg des Sozialprodukts von 2,4 Prozent, 0,1 Prozentpunkte mehr als zuletzt. Für 2019 erwarte man weiter ein Wachstum von 1,9 Prozent, für 2020 weiter 1,7 Prozent.

Die Risiken für die Zukunft seien ausbalanciert. Ein stärkeres Wachstum sei wahrscheinlich – auch wenn wachsender internationaler Protektionismus eine Gefahr für den Ausblick darstelle. „Die eingehenden Informationen, einschließlich unserer Prognosen, bestätigen die starke und breit angelegte Wachstumsdynamik in der Wirtschaft des Euro-Raums, die sich in naher Zukunft voraussichtlich etwas schneller als bisher erwartet ausweiten wird“, sagt der EZB-Präsident.

+++ 14:30 Uhr, Draghi beginnt mit Pressekonferenz +++

EZB-Präsident Mario Draghi beginnt mit der Konferenz und liest die Pressemitteilung ab.

+++ 14:15 Uhr, Warten auf die Pressekonferenz +++

Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt fast alles beim Alten: Die Leitzinsen werden nicht angetastet. Das ist das Ergebnis der heutigen Sitzung des Rats der Notenbank. In einer Mitteilung bekräftigt die EZB, die Leitzinsen würden weit über die Zeit der Anleihenkäufe hinaus auf dem aktuellen Niveau bleiben. Der Leitsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Der sogenannte Einlagensatz steht sogar bei minus 0,4 Prozent. Banken müssen also Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken.

Eine wichtige Änderung in der EZB-Aussendung dürfte die Märkte allerdings aufhorchen lassen. Aktuell erwerben die EZB und die nationalen Notenbanken Wertpapiere im Volumen von 30 Milliarden Euro pro Monat, um die Inflation anzuheizen. Die vor allem in Deutschland umstrittenen Käufe sollen noch bis mindestens September fortgesetzt werden.

Erstmals verzichten die Währungshüter jetzt aber auf die zuletzt übliche Formulierung, dass die Notenbank ihre milliardenschweren Anleihenkäufe ausweiten könnte, sollten sich die Rahmenbedingungen verschlechtern. Das deutet auf einen Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik der EZB hin.

Bisher hieß es im EZB-Ausblick, im Notfall könne das Programm hinsichtlich Umfang und/oder Dauer noch aufgestockt werden. Dieser Passus wurde nun ersatzlos gestrichen. Ökonomen argumentieren bereits seit längerem, die EZB benötige die Option nicht mehr, da der konjunkturelle Aufschwung im Euro-Raum inzwischen stark sei. Die EZB halbierte zuletzt ihr monatliches Kaufvolumen auf 30 Milliarden Euro. Die Transaktionen sollen noch bis mindestens Ende September fortgesetzt werden, wie die EZB bekräftigte. Ein konkretes Enddatum wurde allerdings erneut nicht genannt.

An der Verknüpfung der Wertpapierkäufe mit der Inflationsentwicklung hielten die Euro-Wächter fest. Die EZB bekräftigte außerdem, dass ihre Schlüsselzinsen weit über die Zeit der Anleihenkäufe hinaus auf ihrem derzeitigen Niveau von null Prozent bleiben werden. Die Transaktionen werden Ende September ein Volumen von 2,55 Billionen Euro erreicht haben. Nach Einschätzung vieler Ökonomen muss die EZB den Finanzmärkten spätestens im Sommer Hinweise geben, wie es weitergehen soll.