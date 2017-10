 EZB-Staatsanleihenkäufe: Bondmarkt erwartet längeres Kaufprogramm

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

EZB Der Markt rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank ihr Anleihe-Kaufprogramm verlängern will. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Zuversicht hat sich gebessert, nachdem die EZB wohl in Erwägung zieht, ihr Anleihe-Kaufprogramm um mindestens neun Monate bei 30 Milliarden Euro pro Monat zu verlängern. Italienische und spanische Anleihen haben sich erholt, wobei die Renditen im Bereich von acht bis 30 Jahren seit Ende der letzten Woche um etwa sechs bis acht Basispunkte gesunken sind. In Deutschland war der Rendite-Rückgang eingeschränkter, obwohl 10-jährige Bunds amerikanische Staatsanleihen in dieser Woche um sechs Basispunkte stärker gestiegen sind.

Die Outperformance der europäischen Zinsstrukturkurven könnte den Appetit auf ein erhöhtes Risiko bei der durchschnittlichen Laufzeiten widerspiegeln. Anleger erwarten, dass die Zentralbank gezwungen sein könnte, länger laufenden Anleihen zu kaufen, da immer weniger kurzfristige Anleihen zur Verfügung stehen.

In Deutschland manifestiert sich diese Knappheit auch bei den Asset-Swaps (vereinfacht formuliert: Tauschgeschäft von Zinssatz gegen Anleihe). Die Differenz zwischen deutschen 10-jährigen Bundesrenditen und gleichlaufenden Zinssatz-Swaps hat sich seit Freitag um rund zwei Basispunkte ausgeweitet.

Am kurzen Ende der Kurve haben sich auch die EZB-Zinsanhebungsprognosen angepasst. Die aktuelle Erwartung der Zinsentwicklung der Notenbanker sieht vor, dass die Zinsen bis auch nach Ende des Anleihe-Kaufprogramms weiter niedrig bleiben. Die Euro-Geldmärkte preisen nun eine erste Anhebung der Zinsen über zunächst fünfzehn Basispunkte für das zweite Quartal 2019, während zuvor mit März 2019 gerechnet wurde.