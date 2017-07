Gebäude der EZB in Frankfurt Unternehmen in der Euro-Zone sind im zweiten Quartal einfacher an Kredite gekommen, so das Ergebnis einer Umfrage der EZB. (Foto: dpa)

FrankfurtUnternehmen in der Euro-Zone sind einer Umfrage zufolge im zweiten Quartal etwas leichter an Kredite gekommen. Die Geldhäuser hätten ihre Standards für solche Darlehen in geringem Umfang gelockert, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mit. Als Hauptgrund nannten die Institute den Wettbewerb in der Branche. An der vierteljährlichen Umfrage nahmen 142 Geschäftsbanken teil - die Erhebung fand zwischen dem 12. und 27. Juni statt. Für das laufende dritte Quartal rechnen die Geldhäuser mit einer weiteren Lockerung der Bedingungen für Darlehen an Unternehmen.

Die Nachfrage nach Krediten zog im Frühjahr in allen Kategorien an. Die Banken rechnen für das dritte Quartal zudem mit einer noch stärkeren Nachfrage nach Firmenkrediten, nach Darlehen für den Immobilienerwerb sowie nach Verbraucherkrediten.